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  • Altında Düşüş Sürecek Mi?

Altında Düşüş Sürecek Mi?

08.09.2021
Emre ÇAYIRLI
  • Emre ÇAYIRLI
  • ALB Forex Araştırma Müdürü
Külçe altın, dün artan ABD tahvil getirileri ve güçlenen ABD dolarının etkisiyle yüzde 1.9 değer kaybederek ons bazında 1793 dolara gerilemesinin ardından bu sabah yeniden 1800 dolar denemesi yaptı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alım programını ne zaman azaltmaya başlayacağına dair ipuçları ararken, delta varyantı ve hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam verileri piyasa beklentilerini değiştirmeye devam ediyor. Yatırımcılar bugün New York Fed Başkanı J.Williams’ın ve Dallas Fed başkanı R.Kaplan’ın ekonomiye ilişkin yapacağı açıklamaları takip edecek. Aynı zamanda bu akşam yayımlanacak olan Fed BEJ kitapta para politikasına yönelik yapılacak değerlendirmeler de altın fiyatını yeniden hareketlendirebilir.

Ons altın fiyatı, teknik olarak incelendiğinde, 1830 dolar direncinden dönen fiyatın 1790 dolar destek seviyesine kadar gerilemesinin ardından destek bölgesinden güç kazanmaya çalıştığı görülüyor. İlerleyen süreçte Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar gelip dolar endeksinde değer kazancının devam etmesi halinde 1790 dolar desteğinin kırılması durumunda 1775 dolar desteğine doğru satış baskısı sürebilir. Aksi durumunda ise 1830 dolar direncine doğru yatay hareketin sürdüğünü görebiliriz.

Gram altın tarafında ise günün ilk yarısında yükselen dolar kurunun etkisiyle 490 lira direncine kadar yükseliş yaşandı. Son bir aydır devam eden yatay hareketin direnç bölgesini oluşturan 490 - 492 lira bölgesinin üzerine geçilmesi durumunda 497 - 500 lira aralığına doğru değer artışı sürebilir. Yaşanabilecek geri çekilmelerde ise yatay hareketin alt bandının bulunduğu 480 - 479 lira bölgesi destek alanı olarak izlenebilir. 

 

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