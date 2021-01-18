Bu senenin yıldızı ‘Gümüş’ olabilir mi?

Aşılama aralık ayından bu yana başladı, ancak buna rağmen vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş görülemiyor. Bunun yanında, piyasada risk iştahı zaman zaman olumlu seyretmesine rağmen genel anlamda zayıf. Hisse senetlerinden kaçan yatırımcı, emtialara doğru yatırımını yapıyor. Bu gelişmeler ışığında, gümüşten bahsetmek istiyorum. Gerek çevremden, gerek yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda bu yılın parlayan yıldızı “Gümüş” olabilir mi sorusuna cevabı vermeye çalışacağım.

Vadeli piyasalarda, gümüş fiyatları hızla yükseldi. Geleceğe dair beklentiler, gümüşün yükselmesini sürdürmesi yönünde. Bunu etkileyecek faktörlere bakıldığında, dünya hala salgınla mücadele ediyor ve ekonomiler istenilen düzeyde değil. Açıklanan veriler piyasalarda beklentilerin altında kalıyor. Ülkelerin merkez bankaları ve hükümetler, ekonomilerin toparlanması adına hamleler yapmasına karşın yine de bazı durumların önüne geçilemediği dikkat çekiyor. Atılan adımlarla, piyasalarda likidite bolluğu yaratıldı.

Çin ve ABD gibi dünyanın iki önemli ve büyük ekonomileri yakından izleniyor. 2020 yılının sonuna doğru, Çin’den yavaş yavaş toparlanma sinyalleri gelmeye başlamıştı. Hatta, vaka olmaması, salgının artık Çin’de son bulmasını bile destekledi. Ancak, zaman zaman vaka çıkabiliyor ve bu durum sınırlı da olsa piyasaları endişelendiriyor. Buna rağmen, Çin yılın genelinde, alt yapı ve inşaat yatırımlarını hızlandırırken, mali ve parasal teşviklerle piyasaya destek verdi. Bunun yanında, salgının da kontrol altına alınmasıyla birlikte Çin’de açıklanan ekonomik verilerde beklentileri karşılamaya başladı. En son, Çin’in GSYIH verisi açıklandı ve 2020 yılını beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydederek tamamladığı görülüyor.

ABD’de ise daha işler bu kadar hızlı anlatılacak gibi durmuyor. Biden, salgınla mücadele için hükümetiyle birlikte elinden ne geliyorsa yapacağını belirtirken, vaatleri arasında 100 günde 100 milyon doz aşı olabileceğini belirtmişti. Fed tarafında da, düşük faiz ortamı devam edecek, Powell en son açıklamasında bu konuya son bir kez daha nokta koymuş oldu. Verilerde de, istikrarlı bir toparlanma şimdilik görülmediği için ABD açısından bu ayki yazımda çok olumlu bir tablo çizemiyorum. Ama ABD ve Çin’i neden belirttiğimi söylemek isterim, çünkü her iki ülke gümüşte en çok tüketim yapanlar arasında. Dolayısıyla bu yıl bu ülkeler toparlanmakta hız kazanırsa bu durum gümüş fiyatlarına da olumlu yansıyabilir. Şimdilik, Çin’den buna dair yeşil ışık yanmaya başlamışken, ABD’nin bu yıl içerisindeki performansı önemli olacaktır.

Gümüş için bir diğer dikkat çeken konu ise, yenilebilir enerji hakkında olduğunu söylemek isterim. Joe Biden, kasım ayındaki seçim öncesi yapmış olduğu açıklamalarında bir takım vaatler vermişti. Yenilebilir enerji bu vaatler arasında ve bu konu hakkında yapmış olduğu açıklamasında, “ABD’nin 2050’ye kadar sıfır karbon salınımıyla yüzde 100 temiz enerjili bir ekonomiye geçişinin gerekliliğini belirtirken, iklim ve çevre eşitliği teklifinin çatısı altında, gelecek 10 yıl içerisinde sürdürülebilir bir gelecek için 1.7 trilyon dolar federal yatırımı öngördüğünü” de ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından o dönem ABD piyasalarında temiz enerji hisselerindeki yükselişe birlikte tanık olmuştuk. Peki, bunun gümüş ile ne alakası var diyorsanız, gümüş geniş bir endüstriyel kullanıma sahip ve birçok alanda kullanılıyor. Yenilebilir enerji alanında birçok örnek verebiliriz, ben sizin için güneş panellerini belirtmek isterim. Çünkü gümüş bu panellerin yapımında kullanılıyor. 2021 yılında bu panellerin üretiminde bir artışın görülmesi, gümüşe olan talebinde canlanmasını destekleyebilir. Bu doğrultuda, gümüş fiyatlarında yukarı yönde bir eğim izlenebilir.

Özellikle, ABD ekonomisinin toparlanmakta zorlandığını belirtirken, bu durum ABD dolarının da gevşek seyrinin sürmesine neden olabilir. Zayıf bir dolar, gümüşün yükselişini destekleyebilecek bir diğer etken olarak gösterilebilir. En son açıklanan teşvik paketinin dışında yılın genelinde ekonomideki görünüm yeni teşvik paketlerine neden olabilir ve bu durumda gümüş pozitif bir etken aslında. Sonuç olarak, gümüş için doların durumu, teşvik paketleri, Biden’ın hamleleri, yenilebilir enerji konusu, ABD ve Çin ekonomilerinin görünümü bu yıl içerisinde yakından izlenecek gelişmeler arasında yer alıyor. Gümüş için 2021 yılı tıpkı 2020 yılı gibi hareketli geçeceğe benziyor, aynı zamanda gümüşün yükselişini destekleyecek etkenlerde bulunuyor. Gümüş için bu yılın yıldızı olabilir gibi bir hava var ancak bu durum yıl içerisindeki dinamiklerle değişiklik gösterebilir. Bunu da unutmamak gerekiyor.