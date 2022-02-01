Altında kararsızlık sürüyor

Ons altının son günlerde, 1850 dolar seviyesine doğru yükselmesi, Ukrayna-Rusya arasındaki tansiyonun artmasından kaynaklıydı. Jeopolitik riskler, altında güvenli liman algısını çalıştırınca, altında da 1850 dolar seviyesine yükseliş kaydedildi. Ancak bu tarz haber akışları enstrümanlar üzerinde kısa vadede oynaklığa neden oluyor. Hala iki ülke arasındaki gelişmeler sonlanmış değil. Ek olarak, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik sert söylemleri sürüyor. Bu tablo, altınında kendisini beslemesine yardımcı olabilir. Kısacası, jeopolitik risklerle ilgili yeni gelişmeler, altın üzerinde de etkili olmaya devam edebilir. Tansiyonun daha da artması altının yeniden 1850 dolar seviyesine doğru yükselişine yol açabilir veya belki bu seviyeyi bile kırması mümkün olabilir.

Bu temel hikayesinin dışında, ons altın için bir diğer konu Fed olarak görülüyor. Düşük faiz ortamının sonuna yaklaşıyoruz. Fed, piyasaları alıştırıyor ve mart ayında ilk faiz artışını yapmaya hazırlanıyor. Yılın kalanı için faiz artış hızının nasıl olacağıysa enflasyon verilerine bağlı olacaktır. Fed, enflasyonu düşürmeye kararlı ve enflasyonda düşüş sağlanana kadar faiz artışına devam edeceğiz şeklinde yorumlarını dile getiriyor. Fed’in agresifleşmeye devam etmesi ve en son yayınlanan aralık ayı projeksiyonlarda belirtilen üç faiz artışından da fazla yıl içerisinde faiz artırmaları, emtiaları baskılayabilir. Bu görünüm karşısında, ons altın ivme kaybeder. Fed etkisi olduğu için ons altın açısından bu sene pek iyimser değilim.

Kısa vadeli yükseliş hareketleri görülebilir ancak orta-uzun vade için altında yön aşağı olabilir. Haftanın kalanı için ABD’de istihdam verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları, altının seyri açısından takip edilebilir. Dolar endeksinin yeniden 97,00 puan üzerine doğru yükselmesi, altını baskılayabilir. Teknik olarak ele aldığımda, ons altın için 1815 – 1835 dolar ve 1850 dolar direnç noktaları olarak takip edilebilir. Bu dirençler kırılmadıkça altındaki yükselişi geçici bir yükseliş olarak yorumlamak mümkün olacaktır. Geri çekilmelerde, 1800 dolar altında 1760-1750 dolar destek alanı olurken, bu desteklerin üzerinde kaldığı sürece satışlarda sınırlı kalabilir. Ancak bu desteklerin altına doğru bir eğim satışların hızlanmasına neden olabilir. Kısa vade için biraz daha yatay ve kararsız seyirler devam edebilir.