ABD'de Başkanlar değişirken, altında neler oluyor?

Geçen hafta, ABD Kongresi Biden’ın başkanlığını tescilledi. Ayrıca, Senatoda ikinci tur seçim yapıldı, son kalan iki koltukta Demokratlara geçti ve sonucunda 50-50 Demokratlar ve Cumhuriyetçiler Senato’da söz sahibi olmuş durumda. Kongre’nin yeni Başkanı tescillenmeden öncede Kongrede tatsız olaylar yaşandı. Trump destekçileri Kongre binasını bastı ve hiç beklenmeyen görüntülerle karşı karşıya kaldık. ABD için zorlu bir gündü, hatta Washington’da o an sokağa çıkma yasağı bile ilan edildi. Şimdi ise gözler Trump’ın azil sürecine çevrildi.

Yaşanan bu olay sonrasında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını belirtti. Yeni haftaya bu gündemle başlayan piyasalarda ABD vadelileri satıcılı seyrediyor. Ancak, altında bu kaostan kendisini besleyemedi ve gücünü kaybetmiş durumda.

Altını olumsuz etkileyen faktörleri ele aldığımda, Dolar endeksinin 90 puanın üzerine doğru yükselerek teknikte sınırlı da olsa güçlenmeye başlaması ve ABD hazine tahvillerinin yükselmesi olarak sıralayabilirim. Salgın devam ederken, aşılama dünya genelinde yayılıyor. Ancak, hala vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş görülemiyor. Bu durumda, 2021 yılının ilk çeyreğinde de ekonomilerde toparlanmanın zor olabileceğini bize gösteriyor. Ekonomilerde çarklar tam dönmezken, Biden piyasalara can suyu olabilir. Gelecek hafta, yeni teşvik paketinin detaylarını açıklayacağını ve yeni paketlerinde trilyon dolar olacağını ekledi.

Kısacası, Trump zamanında sekteye uğrayan mali harcama paketleri anlaşılan Biden döneminde daha hızlı hayat bulacak. Zaten Demokratların bu seçimi kazanmasının ardından ayrıca Senato’da çoğunluğu almaları sonrasında piyasalarda teşvik paketine dair beklentileri güçlendirmişti. Dolayısıyla Biden açıklamaları piyasaların beklentisi doğrultusunda gerçekleşiyor ancak şimdilik. Gelecek dönem için siyasinin verdiği vaatleri uygulayıp uygulamaması durumunda piyasalarda ona göre fiyatlamalar izlenebilir.

Trump zamanında, Kuzey Kore- Çin – İran gibi ülkelerle oldukça kaotik şeyler yaşandı. Biden’ın gelmesiyle birlikte gözler özellikle İran ve Çin arasındaki gelişmelere çevrildi. Hatta, İran, Biden için umutlu ve İran’a yapılan yaptırımların yumuşatılmasını bekliyor. ABD’nin siyasi ilişkileri bu dönemde ön planda kalmaya devam edecek.

Yılın ikinci haftasında, ABD TÜFE, Fed Bej Kitap Raporu, Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Ancak, daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, veriler hala ikinci planda. Dolayısıyla bu gelişmeler arasında Fed Başkanı Powell’ın konuşması önemli olabilir. Haftaya Biden’ın göreve başlamasını ve yeni kapsamlı teşvik paketinin yolda olmasını, Powell yorumlayabilir. Bir dönem, Trump, Powell için “pişman” olduğunu ifade ediyordu. Powell, 2018 yılında Trump tarafından seçilmiş ve Fed Başkanı olmuştu. Trump ile çalışmak onun için pek kolay olmadı. Teknik olarak Powell’ın 2022’de görev süresi bitiyor. Bu yıl içerisinde yeni Fed Başkanına dair spekülasyonlarda gündeme gelebilir veya Biden, Powell’ın görev süresini uzatabilir. Powell’da görev süresi boyunca, iki Başkanla da çalışmış oluyor. Bakalım, onun için bu dönem nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz.

Altın, 2020 yılında 1517 dolar seviyesinden açılış yaparak yıl içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altında 2075 dolar seviyesi tüm zamanların rekor seviyesi olarak görülüyor. Geçen yıl salgın nedeniyle ekonomilerin durma noktasına gelmesi, riskli varlıklardan kaçışlar, altına olan talebin canlanmasına neden oldu. Yılın sonuna doğru gücünü kaybederek 1900 dolar seviyesinden 2020 yılını kapatmış oldu.

Geçen hafta, 2021 yılının ilk haftası ve piyasalar açısından yine hareketli geçti. Altın, bu yıla 1900 dolar çevresinde başlarken, 1959 dolar seviyesine kadar yükselmeyi başardı. Ancak bu yükseliş kısa soluklu oldu. Sonrasında 1900 dolar seviyesinin altına doğru hızlı güç kaybeden altın 1840 dolar bölgesinde işlem görüyor. Ons altın için 1868 dolar ve 1879 dolar direnç noktaları olarak takip edilebilir. Bu direnç noktalarının altında kalmaya devam ederse bu durumda yükselişini sürdürmekte zorlanabilir düşüncesindeyim. Ancak piyasada riskler hala sürüyor.

Dolayısıyla ben altındaki düşüşün kısa soluklu olabileceğini ve yerini tepki alımlarına bırakabileceğini bekliyorum. 1830 dolar – 1815 dolar destek noktaları takip edilebilir. Bu destek noktalarının altına doğru ısrarcı olmadığı müddetçe altında satış baskısının oluşmasını beklemeyebiliriz. Psikolojik direnç noktası 1900$ olarak izleniyor. Altında bu direnç üzerinde kademeli bir yükseliş başlaması durumunda yükselen trend yeniden oluşabilir.