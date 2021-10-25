1.500 puana doğru adım adım…

Bilançoların daha baskın olduğu günlerden geçmemize karşın mevcut risklerinde devam ettiğini unutmamak gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş beklentisi korunurken, bu artışın enflasyon üzerinde de baskı kurduğu dolayısıyla enflasyonda “geçici” değil “kalıcı” bir yükseliş beklentisi hala mevcut. Bu riskler devam ederken risk iştahı üzerinde de baskı kurduğu için zaman zaman endekslerde alımların yerini satışlar alabiliyor. Aslında ana resimde kararsız seyirlerin devam ettiğini söylemek mümkün. Bu hafta içinde ABD’de teknoloji devlerinden açıklanacak bilançolar ön planda olacaktır. Apple, Amazon, Microsoft, Facebook gibi şirketlerin karları ABD endekslerinin seyri açısından takip edilebilir.

Bilançolar dışında hafta içerisinde ABD’de üçüncü çeyrek Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme verisi açıklanacak. Veri ilk okuma olması sebebiyle fiyatlar üzerinde ciddi bir oynaklık yaratmayabilir. Bir diğer önemli veriyse ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi olarak bulunuyor. Özellikle cuma günü açıklanacak olan bu verinin enflasyonla ilgili olması sebebiyle piyasalar tarafından nasıl yorumlanacağı önemli olacaktır. ABD’de bu hafta Fed üyeleri sessizliğini korumak isteyebilir çünkü önümüzdeki hafta 3 Kasım Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00’da Fed faiz kararını açıklayacak.

Karar öncesi son hafta olması sebebiyle bu hafta Fed tarafı sakin kalacaktır. Tabii cuma günkü veriyi göreceği için toplantı açısından da kritik olacağını ifade etmek isterim. Avrupa’da ise bu hafta Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Karara dair bir sürpriz beklenmiyor. Ancak İngiltere Merkez Bankasından (ECB) faiz artışı sinyali gelirken, Fed’in de varlık alım programında azaltıma gideceğine dair beklentiler konuşulurken, ECB’nin bu beklentiler karşısında nasıl mesajlar vereceği piyasaların seyrini belirleyebilir.

Yurt içi piyasalar içinde gündem perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporu olacaktır. Bu yılın son enflasyon raporu olması sebebiyle biraz kritik. En son temmuz ayında yayınlanan raporda, Merkez bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e ve 2022 yılı içinse yüzde 7,5'ten yüzde 7,8'e yukarı yönde revize etmişti. Merkezden gelecek açıklamalar iç piyasanın seyrini etkileyebilir. 29 Ekim Cuma günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim günü yarım gün, 29 Ekim günü tam gün iç piyasa kapalı olacak. Haftanın sonuna doğru artık tatil rehaveti nedeniyle piyasalarda işlem hacminde bir zayıflama görülebilir.

Borsa İstanbul için haftanın sonlarına doğru tatil olmasına karşın ilk günler hareketli geçecek gibi gözüküyor. Türkiye’de de bilanço sezonu geçtiğimiz hafta itibariyle başladı ve bu hafta açıklanacak önemli şirket karları bulunuyor. Hafta içerisinde hisse bazlı ayrışmalar görülebilir. BIST100 endeksi 06 Ekim tarihinde 1.371 puandan destek alarak yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta endekste alımların daha da hızlandığı görüldü. Cuma günkü kapanışı 1.479 puandan gerçekleşti. Kritik seviyelerdeyiz.

Geçtiğimiz aylarda 1.480 üzerine doğru sınırlı tepkiler izlenmesine karşın sonrasında yerini satışlara bırakmıştı. Bu hafta BIST100 endeksi 1.480 seviyesinin üzerinde güçlü seyirler oluşturabilirse bu durumda yükselişini 1.500 puan ve üzerine doğru devam ettirebilir. Endekste 1.500 puan üzerini en son mart ayında görmüştük. Yılın sonlarına yaklaşırken borsanın yeniden bu seviyenin üzerine doğru yükselmesi, iştahın artması açısından önemli olabilir. Ancak teknik olarak bu beklenti içerisinde olunmasına karşın temel olarak bunu destekleyecek gelişmelere de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yılın son iki ayı için hala küresel borsalarda yüzde 8-10’luk bir düzeltme hareketi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde S&P 500 endeksi bu açıdan endişelendirmişti ancak yeniden 50 günlük ortalamasının üzerine yükselerek, bu ihtimalin biraz ötelenmesini sağladı. ABD’de S&P 500 endeksinin bu açıdan yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Olası S&P 500 ‘ün 50 günlüğünün altına doğru bir eğimi, küresel borsalarda satışları tetikleyebileceği gibi bizim borsaya da olumsuz sirayet edebilir.

Bu hafta için BIST 100 endeksinde 1480 üzeri seyirlerde 1510-1520 direnç aralığı takip edilebilir. Olası bu belirtilen direnç aralığına doğru bir seyir görülürse ancak aşılamazsa, kar satışları izlenebilir. Endeksin bu direnç aralığını aşamaması demek bu yükselişinde bir tepki yükselişi olduğu yorumunu getirir. Böyle bir senaryoda yatırımcıların temkinli yaklaşmasını öneririm. Geri çekilmelerde 50 günlük ortalaması 1428 seviyesine denk geliyor. 1440 desteğinden sonra 1428 desteği izlenebilir. Bu desteklerinde altına doğru bir eğim teknik görünümün bozulmaya başladığını gösterir. Bu hafta endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerden güçlü karlar gelirse, geri çekilmelerden ziyade alımların biraz daha hız kazanması beklenebilir. Ana resimde kısa vadede olumlu seyir korunuyor ama olası bir açıklama veya küresel taraftaki bir satış, işleri değiştirebilir.