Yatırım alternatifi, GameFi Projeleri

GameFi (“gaming”, yani oyun ve “finance”, yani finans sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur), blokzinciri teknolojisindeki yenilikleri bilgisayar oyunlarıyla buluşturan, gelişmekte olan teknoloji piyasasını ifade ediyor. Bu yazıda söz edeceğim projeler 2025 yılına kadar 270 milyar dolar seviyesine çıkacağı öngörülen oyun sektöründe yerlerini sağlamlaştırmak için faaliyet yürüten projelerden oluşuyor. Hatta bazı öngörüler aynı zaman diliminde GameFi sektörünün 1 trilyon dolar olacağını da dile getiriyor.

GameFi projeleri, 2021 yılının sonlarında trend hale gelen ve giderek popülerleşen metaverse (sanal evren) perspektifli gündemin bir parçasıydı. Piyasada Terra Luna çöküşü öncesi bu projelerin değeri, kayda değer düzeyde artış göstermişti. Öte yandan ayı piyasasına geçiş ile birlikte yaşanan düşüşle, metaverse alanındaki varlıklar arasında öncü konumda olan Sandbox’ın değeri (SAND) %80’den fazla bir düşüş gösterdi.

Bugün itibariyle pek çok GameFi projesi ise boğa piyasası zamanında yarattığı nakit kazanç ile piyasaya sürülecek yeni projelerini geliştirmeye devam ediyorlar. Henüz GameFi sektörü daha yeni doğan bir bebeğin ilk adımları gibi emekleme aşamasında gibi görünse de teknoloji alanına yatırım yapmak isteyenlerin bu sektörü kesinlikle takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Teknolojik gelişimlerin hızı göz önünde bulundurulduğunda ise sektörün bu bebek adımları hızlı bir şekilde sağlam basamaklara dönüşebilir. Bu vesileyle ben de bu alanda önemli olduğunu düşündüğüm bazı projelerin altını çizerek detaylandırmak isterim.

Kripto piyasalarında yatırım yapmak isteyenler, mutlaka kendi araştırmalarını yapıp finansal planlarını sağlam bir zemine oturtmalılar. Burada yer alan ifadeler kesinlikle finansal açıdan herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir ve öyle yorumlanmamalıdır.

ApeCoin (APE)

Bu kripto para birimi, muhtemelen son zamanlardaki en başarılı startup olan Yuga Labs tarafından oluşturulan benzersiz token (NFT) koleksiyonu Bored Ape Yacht Club (BAYC) ekosisteminin bir uzantısı olarak ortaya çıktı. Token, bu yılın başlarında BAYC NFT’si sahiplerine Airdrop yöntemiyle ücretsiz şekilde dağıtıldı. Temmuz ayının ilk zamanlarında 5 $ seviyesine düşmüş olan token, bir dönem 24 $ seviyesine kadar yükselmişti.

ApeCoin’in iki işlevi bulunuyor: İlki, ApeCoin merkeziyetsiz otonom organizasyonunun (DAO) yönetişim tokeni olarak kullanılması yani dünyanın dört bir yanından APE sahiplerinin yer aldığı bir topluluk oluşturup yönetmek. İkincisi ise bu tokenin, Yuga Labs’in gelecekte piyasaya sürülecek metaverse projelerinde ana para birimi olarak kullanılması.

Yuga Labs, metaverse ve GameFi alanında en iyi şekilde finanse edilen şirketlerden biri. Bu yılın başlarında gerçekleşen bir tohum fonlama turunda 450 milyon dolar toplamayı başardılar. Şirketin değeri de böylelikle 4 milyar dolara yükselmiş oldu. Görüldüğü üzere ApeCoin’i değerli yapan şey, Yuga Labs ile olan bağlantısı olurken, bu DAO eğer Yuga Labs destekli olmasaydı topluluk oluşturma peşinde koşan, hedefleri belli olmayan DAO’lardan biri olabilirdi.

Burada şunu belirtmekte fayda görüyorum: Yuga Labs’in gelecekteki girişimlerde ApeCoin’i kullanma konusunda herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmuyor. ApeCoin’in girişimlerde kullanılması, tamamen kurucularının verdiği söze dayanıyor. Hatta ApeCoin DAO ve Yuga Labs arasında yasal açıdan herhangi bir bağlantı yok. Dolayısıyla APE’de iyi bir yatırım getirisi elde etmenin yolu, Yuga Labs’in ApeCoin DAO ile ilgili verdiği sözü tutmasından geçiyor.

Immutable X (IMX)

Immutable X, GameFi alanında en iyi şekilde fonlanan ve en itibarlı projelerden biri. Bu projenin kurucuları, James ve Robbie Ferguson. Her ikisi de Forbes 30 Under 30 (Forbes dergisinde yayımlanan 30 yaş altı ilham veren kişiler) listesinde yer almışlar, ayrıca yazılım geliştirme alanında kayda değer deneyime de sahipler. Yakın zamanda proje, C Serisi fonlama turunda 200 milyon dolar toplamayı başardı. Fonlama turuyla birlikte projeye 2,5 milyar dolar değer biçildi.

GameFi alanındaki en önemli unsurlardan biri, sahip olunabilen ve oyuncular arasında alınıp satılabilen oyun içi ögeleri temsil eden NFT’lerin kullanılabiliyor olması. Geçmişe baktığımızda oyuncuların, silahların, karakterlerin ve diğer oyun içi ögelerin kilidini açmak için saatlerini harcadıklarını biliyoruz ve saatlerini harcamış olmalarına rağmen bu ögelerin sahibi olmaları mümkün değildi. Oyun içi ögeleri temsil eden NFT’lerin oluşturulmasıyla birlikte oyuncular, harcadıkları emek sonucu edindikleri ögelerin tam anlamıyla sahibi olup bunları açık piyasada satabilirler.

Immutable X, NFT’lerle alım-satım yapmak isteyen oyuncuların karşısındaki en büyük engellerden birine, yani yüksek işlem ücretlerine çözüm getiriyor. Çok detaya girmeden kısaca bilgi vermem gerekirse, Immutable X, toplu işlemlerde katman 2 ölçeklendirme çözümünü kullanıyor. Bu da nihai kullanıcıların çok daha düşük tutarlarda işlem ücreti ödemelerini mümkün kılıyor.

Peki Immutable X’in hiç olumsuz yanı yok mu? Bir düşünelim... Immutable X, her ne kadar muhteşem bir proje olsa da iyi bir yatırım getirisi elde edebilmesi için büyüme hızının, 2027 yılına kadar kademeli olarak kilidini açmayı planladıkları yüksek token miktarını geçmesi şart.

Doğrusu IMX tokenlerinin %80’inden fazlasının henüz kilidi açılmadı. 0,1 ila 0,15 dolar alış fiyatı ile toplam arzın %14’ü melek yatırımcılara ait. Immutable X’in kazançlarını artırıp gelecek satış baskısını geçip geçemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

UFO Gaming (UFO)

Yazımda söz ettiğim diğer projelere kıyasla daha küçük ölçekli olan UFO Gaming projesine de mutlaka değinmek istedim çünkü dikkatleri üzerine çeken, başarılı bir şirket inşa etmek için gereken veri tabanına ulaşabilmiş ve süreci iyi değerlendiren, küçük ama azimli bir startup.

UFO Gaming, çok yakın bir zamanda oyuncuların oyun içi karakterleri NFT biçiminde elde edebildikleri ve bunları kullanarak, hesaplarında tutmak veya satmak için yeni karakterler “yetiştirebildikleri” ilk oyunu olan Super Galactic’i piyasaya sürdü. Proje ile ilgili bir basın bülteninde şu ifadeler yer alıyor: “İlk koleksiyon kapsamında yalnızca 10.000 NFT çıkarılacak. Her birinin özel bir değeri olacak ve NFT’lerin fiyatı zamanla artacak.”

Projenin kendine ait tokeni UFO token için 29 milyon dolarlık piyasa değeriyle yüksek riskli diyebileceğimiz projenin başarısı, takımın eğlenceli ve oyuncuyu kendine çeken oyunlar geliştirerek kullanıcıları platforma çekip projenin kazançlarını artırabilme potansiyeline bağlı.

Her ne kadar yatırım açısından kayda değer riskleri olsa da token ekonomisine bir baktığımızda başarısız bir proje olduğunu söylemek doğru olmaz. 51.515.151.515.515 UFO tokenin hepsi tam olarak aynı anda oluşturulup piyasaya sürüldü. Bu tokenlerin yarısı anında yok edildi, diğer yarısı da Ethereum blok zincirindeki alım-satım havuzunu fonlamak için kullanıldı.

Bu startup’ın kaliteli işler yapan bir GameFi şirketi geliştirme kapasitesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, UFO’ya yatırım yapma konusu değerlendirilebilir. Sosyal medyada da hali hazırda 250.000 takipçisi olan bu proje, iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Özetlemek gerekirse GameFi’ın henüz çok yeni bir sektör olmakla birlikte, gelecek vaad eden bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yazımda detaylandırdığım anlamlı projeler, daha GameFi alanında gelişme aşamasında olmamıza rağmen ilerleme kaydetmeyi başarabilmiş projelerden bazıları. Gelecekte de ilerleme kaydetmeye devam edebilecekler mi? Bu sorunun henüz net bir cevabı yok. Şu an için verilebilecek en iyi tavsiye, karşılaşabileceğiniz riskleri minimuma indirmek için yatırım yapmayı düşündüğünüz projeler hakkında kendini araştırmanızı yapmanız ve tüm gerekli bilgileri okuyup öğrenmeniz olacaktır.