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Kripto Varlıklarla Başarılı Bir Portföy Oluşturmak

13.06.2022
Alphan GÖĞÜŞ
Çılgın bir partiden sonra etrafı toplayıp eski hâline getirmek ne kadar zaman alır dersiniz? 6 saat, 12 saat, belki de daha fazla... Aslında bu sorunun cevabı partinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Dünyanın dört bir yanında bulunan merkez bankalarının finansal sisteme oldukça büyük hacimlerde likidite aktardığını göz önünde bulundurunca ister istemez ortaya çıkan dağınıklığı toplayıp düzeni işler hâle getirmenin biraz zaman alabileceğini tahmin etmek zor değil.

Bir zamanlar sahip olduğu 18 milyar $ değerindeki piyasa fiyatıyla en büyük üçüncü sabit coin  olan Terra USD’nin (UST) yaşadığı çöküş ile birlikte 2022’nin Mayıs ayında kripto paralar açısından tarihsel anlamda çok kötü bir dönem yaşandı. Bu yaşanan durumu bir de Avrupa Birliği’ndeki ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin uygulamaya koyduğu ve koyma sürecini başlattığı katı düzenlemelerle birlikte değerlendirmeye çalışın. Tüm bunların yanı sıra sermaye piyasalarında da oldukça karamsar bir senaryoyla karşı karşıyayız.

Buna rağmen ayı piyasasının sonsuza kadar sürmeyeceğini hatırlamakta fayda var. Bitcoin’in yeniden toparlanmaya başlayacağına ve Bitcoin’in, bazı yatırımcıların gördüğü gibi bir teknoloji hisse senedi olarak değil de altınla benzerlik gösterir şekilde dijital değer saklama aracı olarak tasarlandığını düşünürsek kendini riskli piyasalardan da ayrıştıracağına inanıyorum. Tabii ki bu zaman içinde kendini gösterecek olan bir gelişme. Şu anda yatırımcılar, piyasada mevcut duruma göre hareket etmeliler.

Tüm yatırımcılar, oyunun kuralının düşükten alıp yüksekten satmak olduğunun farkında. Ancak burada şöyle bir durum var: Keyifsiz bir havanın hâkim olduğu ve durgun zamanların yaşandığı piyasalarda yatırımcılar, fiyatların yükselebileceğine pek ihtimal vermediklerinden alım yapmak istemiyor. Piyasalarda rüzgâr esip fiyatlar yükselmeye başladığında ise yatırımcılar, fiyatların daha da yükseleceğini düşündüklerinden varlıklarını satma taraftarı olmuyor. 

Bitcoin’in değerli bir varlık olduğuna inancınız tamsa şu an 25 bin $ civarı olan mevcut fiyatı, geçen yıl neredeyse 70 bin $’a çıkan fiyatından daha cazip geliyor olmalı. Bitcoin almak isteyip bu konuda çeşitli ikilemleri olan kişiler, düşük bir giriş fiyatıyla pozisyon alma fırsatı yakalarken aynı zamanda da sermayelerini, ileride aşağı yönlü bir harekete maruz kalıp zarar etmekten korumanın yollarını arıyorlar. Ben bir finans danışmanı değilim ama kripto piyasasına daha fazla dâhil olmak isteyip çekinceleri olan kişiler için piyasadaki çoğu yatırımcının bildiği birkaç ipucunu paylaşabilirim. 

Şu an tüm birikiminizi, evinizi, antika eşyalarınızdan elde ettiğiniz parayı ya da şimdiye kadar biriktirdiğiniz tüm parayı kriptoya yatırmak için uygun bir zaman değil. Böyle yapmak yerine öncelikle az miktarda bir parayı kriptoya yatırmak için ayırabilirsiniz ve nasıl bir ilerleme kaydettiğinizi gözlemleyebilirsiniz.

Bitcoin, daha önceki düşüşlere baktığımızda bu tarz durumlarda güvenilir ve etkili olduğunu en çok gösterebilen kripto para. Benim düşünceme göre, bu aralar kripto portföylerindeki en büyük pay Bitcoin’e ait olmalı çünkü Bitcoin, yüksek ihtimalle uzun vadede değerini koruyacak. Piyasalar değer kazandığında, Bitcoin ile elde ettiğiniz kârların bir kısmını satıp bu kârları, fiyatı daha da artma potansiyeli olan diğer kripto projelerine yatırabilirsiniz.

Piyasalar aşağı yönde hareket ettiğinde kriptoyu başarısız olarak nitelendirmek biraz kolaya kaçmak olabilir. Bitcoin’in yeniden yükselip herkes tarafından aranan kripto para statüsüne yerleşmesi için çok bekleyeceğimizi sanmıyorum. Yine de kimse bu yükselişin ne zaman geleceğini ya da fiyatların daha ne kadar düşeceğini bilemez. İşin doğrusu, bir uzman tahminleri konusunda ne kadar çok kesin konuşuyorsa bu uzmana o kadar az güvenmelisiniz.

Dolayısıyla kenarda iyi bir miktarda nakit bulundurmak çok akıllıca olur. Bu sayede piyasalar yeniden iyileşmeye başladığında elinizde buraya ayırabileceğiniz oldukça iyi miktarda bir fonunuz olur. Piyasa düşüyorken almaya kalkarsanız fiyatların, beklediğinizden de daha çok düşebileceği ihtimalini göze almış olursunuz.

Fiyatına bakmadan düzenli olarak belirli miktarda varlık satın alma stratejisi olan ortalama dolar maliyeti (DCA) stratejisini benimseyenler bu tavsiyeyi kulak ardı edebilir. Bu stratejinin zaman içinde etkililiğini kanıtladığını söyleyebiliriz. DCA stratejisinden faydalanarak Bitcoin satın almak iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Bu noktada piyasadaki güvenilir ve hızlı işlem yapabileceğiniz platformlardan birini kullanmanızı tavsiye ederim. Kripto para yatırımlarınızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak ve hesabınızın anahtarlarını soğuk cüzdan olarak da bilinen donanım cüzdanlarında çevrim dışı saklayarak yatırımlarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

Donanım cüzdanları sayesinde elektrik kesintilerinde, internet ile ilgili sorunların yaşandığı durumlarda ve yasa dışı olarak mala el koyma durumlarında kripto yatırımlarınız korunur. Kısacası fonlarınızın tüm kontrolü sizin elinizde olur. Tabii bir dezavantajı var. O da şu: USB donanım cüzdanınızın kaybolma olasılığı mevcut. Bu yüzden dosyalarınızı şifreleyip şifreli dosyaları güvenli depolama birimlerinde tutmanızı ve farklı cihazlarda yedeklerinin olduğu dosyalarda saklamanızı tavsiye ederiz. Buna ek olarak, USB donanım cüzdanınızı bir çelik kasada veya kiralık kasada saklama seçeneğiniz de mevcut.

Kripto yatırımcıları, yaşanabilecek yaygın dolandırıcılıklara ve hırsızlıklara karşı bilgi sahibi olup kendilerini bu konuda geliştirmeli. Kripto para okuryazarlığı göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu. Kripto okuryazarlığı hakkında kendini geliştirmek isteyenler çeşitli mecralardan ve yatırımlarını yönettikleri platformların bilgi ağından yararlanabilir.

Piyasaların şu anda umutsuz göründüğünün ve yatırım yapmanın zor olduğunun farkındayım. Ancak yatırım beklentilerinize güveniyorsanız ve değerlenebileceğini düşündüğünüz varlıkları düşük fiyatlardan alma isteğiniz varsa dikkatli davranarak düşüncelerinizi değerlendirebilir ve buna göre adım atabilirsiniz. Portföyünüzü dikkatli bir şekilde oluşturun, böylece boğa piyasası gelip fiyatlar yeniden yükselmeye başladığında bundan maksimum fayda sağlayabilirsiniz. 

 

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