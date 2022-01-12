2022’de Bitcoin Sahne Işıklarını Paylaşacak

2020’nin son aylarında hızlanan değişim ve gelişim süreci, bize 2022 yılı için de bazı fikirler veriyor. Bugün artık, dijital varlıklara yönelik farkındalığın artmasını göz önünde bulundurduğumuzda, sadece Bitcoin fiyatlandırmasının ön planda olacağı ihtimalinden oldukça uzaktayız. Altcoin’lerin daha büyük kitlelerin ilgisini çekmeye başlaması, düzenleyici kurumların daha aktif rol oynamaya başlaması ve yatırımcıların NFT, GameFi, Metaverse gibi gelişmekte olan alanlardaki fırsatlara yoğunlaşmasıyla ilginç günler bizi bekliyor.

NFT’ler ve GameFi, dijital varlık adaptasyonunu artıracak

Pandemi etkisinin sürdüğü global ekonomik konjonktürün yanı sıra yeni kullanım alanlarıyla ilgi uyandıran dijital varlıkların 2022 yılında daha da çok sayıda insan tarafından benimsenmesini bekliyoruz. Bu artışta özellikle NFT’ler ve GameFi gibi halen müthiş bir gelişme potansiyeli taşıyan alanların etkili olacağını söyleyebiliriz. Yakından takip ettiğimiz bu ivmenin arkasında ise, 2021 yılında NFT’ler özelinde tahminlerin de ötesinde gerçekleşen yoğun ilginin varlığını göz önünde bulundurmak mümkün. Öyle ki sanat, gayrimenkul veya bir spor takımındaki hisse gibi çeşitli varlıkların tokenlaştırılmasını ve sahipliğini sağlayan blockchain tabanlı bir kripto varlık olan NFT’ler, Collins Dictionary tarafından 2021 “yılın kelimesi” seçildi. NFT’leri 2022 yılında merakla takip ederken, blockchain teknolojisi sayesinde oyun içi varlıklar ve mikro ödemelerle yeni bir seviyeye gelen GameFi’da yeni gelişmelere şahit olacağımızı söyleyebiliriz.

Metaverse, kripto tabanlı yeni ekonomileri canlandıracak

İnternetin sanal gerçeklik katmanı olarak nitelendirebileceğimiz metaverse, kurumsal yatırımcının artan ilgisiyle en büyük teknoloji trendlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Ayrıca sahip olduğu değişim araçları, kripto para ve NFT'ler gibi dijital varlıklar, metaverse’teki ilerleyişle doğru orantılı olarak çeşitlenmeye devam edecek. Hayatın akışında sıkça karşılaştığımız yeni bir mizah kültürü, oyun eklentileri, dijital sanat, gayrimenkul ve spor varlıklarına yönelik artan talep NFT’lere olan ilgiyi artırırken; sahipliğin etkinleştirilmesi, metaverse evreninde NFT’leri çok daha önemli bir noktaya taşıyor. Oyunlaştırma kurgusu, kurumsal markaların ilgisi ve yeni trendlerle, metaverse’ü yeni bir çağı başlatan unsurlardan biri olarak görmek mümkün.

DeFi uçacak mı?

Hizmet ve ürünlerinin kullanıcı sayısı yaklaşık 4 milyon olan DeFi, 2022 yılında da merakla takip edilecek başlıklardan biri olacak. Metaverse’teki kurumsal ilginin önemli bir belirleyici olması gibi DeFi’da da kurumsal yatırımcının büyüme potansiyelini pozitif yönde etkilemesi bekleniyor. Bireysel yatırımcı için finansal piyasalara giriş ve yatırım anlamında çok daha düşük bir giriş seviyesi sunması açısından avantaj yaratan DeFi’ın önünde kitlesel bir kabul için uyumluluk odaklı gizlilik ve KYC (Müşterini Tanı) gibi birtakım süreçlerin olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Sosyal kimliğin şekillenmesinde yeni bir unsur: DAO’lar

Topluluk ve uygulamalar için merkeziyetsiz bir yönetişim mekanizması olan ve sosyal kimliğin şekillenmesinde en önemli unsurlardan biri haline geleceği öngörülen DAO’lar da 2022 yılının ana başlıklarından biri olacak. ABD’de başlayan DAO’ların tüzel kişilik olarak tanınması tartışmaları eğer yasal hale gelirse, kurumsal şirketler açısından tıpkı metaverse’te olduğu gibi bir hareketlilik görmek mümkün olabilir. Bugün Facebook’un Meta adıyla Web2.0’dan Web3.0’a geçişine benzeyen DAO’laşma süreci hayata geçerse, DAO’lardan elde edilecek token’lar, Web 3.0’da kişilerin sosyal statüsü olarak yeni bir kapı açacak.