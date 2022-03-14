Altın yorum 14 Mart: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararına sayılı günler kaldı. Fed'in Aralık 2018'den beri ilk defa faiz artırımına gideceğine piyasalar tarafından kesin gözüyle bakılıyor. Peki, yıllar sonra gelmesi beklenen faiz artışı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri ve olası fiyat hareketlerini değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısında faiz artışına gideceği yönündeki beklentilerle haftanın ilk gününe değer kaybıyla başladı. Ons altın geçtiğimiz hafta salı günü, İngiltere ve ABD’nin Rusya'dan yapılan petrol ürünleri ithalatıyla ilgili uygulayacakları ambargoyu açıklamasından sonra 2070 dolara kadar hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek, tarihi zirvesini yenilemesine 5 dolar kalmıştı. Sarı maden, tüm zamanların en yüksek seviyesini 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek kırmıştı. Ons altın cuma günü ise, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘Olumlu gelişmeler var’ açıklamasıyla 2000 dolar sınırından 1958 dolara kadar geriledi.

Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesiyle yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarak güvenli limanlara sığınırken, bu da altın fiyatlarını destekliyor. Ons altını yükselten bir başka unsur ise küresel enflasyonist baskının artması olarak karşımıza çıkıyor. Jeopolitik risklerin azalması, Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentiler ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürürken; uzmanlar piyasalarda haber akışlarına yönelik hareketlere karşı yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

PİYASALARDA FED HAFTASI

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek. Fed’ faiz kararını 16 Mart tarihinde Türkiye saati ile 21.00’de açıklayacak. Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi beklenirken, bu beklentiyi piyasalar fiyatlara daha önceden yansıttı. Toplantı sonrasında TSİ 21:30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında vereceği mesajlar piyasalar açısından kritik olacak.

Piyasalar bu hafta Fed’in faiz kararının yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın toplantılarını takip edecek.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı yeni haftaya 1985 dolar seviyesinden, bugün içerisinde en yüksek 1989 dolar seviyesini; en düşük ise 1967 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 11:51 itibarıyla yüzde 0,71 oranında düşüşle 1968 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; yeni haftanın ilk işlem gününde en yüksek 947,91 lira seviyesini, en düşük ise 919,83 lira seviyesini gördü. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 1,02 oranında düşüşle 931,60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1525 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 267 liradan satılıyor.

ALTIN YATIRIMCISININ ASIL TAKİP ETMESİ GEREKEN KONU…

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Rusya Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili olarak her ne kadar üçüncü partiler öncülüğünde taraflarca müzakere görüşmeleri söz konusu olsa da 19. gününe girerek başladığımız yeni haftada halen somut bir ateşkes anlaşması gündeme gelmiş değil. Duruma bakıldığı zaman da bu konuda henüz öngörülebilir bir tarihten bahsetmek de pek mümkün görülmüyor. Dolayısıyla piyasalarda riskli varlıklarda pozisyon almaya dair çekinceler bu hafta da devam edecek gibi. Bu durum da ons altını beslemeye devam edecektir. Geçen haftaki yorumumda ons altında 1967 dolar seviyesinin altında kapanış görmemizin çok zayıf bir ihtimal olmasından bahsetmiştim nitekim bakıldığında da bu senaryo gerçekleşmedi.

Bu hafta gözler ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde olacak. Fed’in 25 baz puan (bps) faiz artırımına gitmesi piyasalar tarafından ağırlıklı beklenti ve bence büyük ölçüde bu beklenti satın alındı. Benim görüşüme göre, Fed faiz toplantısında hem ons altın hem de piyasalar üzerinde asıl belirgin faktör oynayacak konu Fed Başkanı Powell’ın soru cevap kısmında vereceği yanıtlar ve ayrıca FOMC ekonomik projeksiyonlarda enflasyon üzerinde yapılması muhtemel yukarı yönlü revizyonlar olacak.

1967 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Ons altın yatırımcılarının bence asıl takip etmesi gereken nokta bu hafta Fed toplantısından sonra açıklanacak FOMC ekonomik projeksiyonları. Enflasyon görünümünde riskli duruma dair bir çıktı olursa, ons altının hemen 2000 dolar üzerine doğru hızlı tepki vereceğini düşünüyorum. Şu andaki genel görünümde yine geçen haftaki analizime istinaden 1967 dolar altında kapanış olmadığı müddetçe ana yön yukarı doğrudur. Hatta Rusya Ukrayna savaşına ilişkin bir ateşkes haberi alsak dahi yaşanabilecek bir geri çekilmenin de çok kalıcı düşüş seyri oluşturacağını sanmıyorum.

Gram altın tarafında ise, dolar/TL kurunun geçen hafta 14.99TL seviyesini görüp geri döndüğünü ve haftalık yüzde 5’e yakın bir değer kaybı yaşadığını düşündüğümüzde, bu hafta Fed’in faiz artışı ile ABD Dolar Endeksi’nin 100 sınırını geçme olasılığını hesaba katarsak bu hafta yine gram altının yükseliş trendinde olmasını bunun da yeniden 970TL seviyesine kadar gitmesini bekliyorum. Gram altında alış fırsatını yaratacak durum dolar/TL kurunda ancak belirgin bir geri çekilme olması halinde gerçekleşecektir. Bu haftaya baktığımızda şu anda böyle bir durumun gündeme gelmesini de pek olası görmüyorum.