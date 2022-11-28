gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 28 Kasım altın fiyatları

Küresel piyasalar yeni haftaya risk iştahı düşük başlarken, hafta genelinde veri akışı oldukça yoğun olacak. Peki, hangi veriler altın fiyatları açısından kritik? Olası tepkiler neler olabilir? Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı 7 ay üst üste yatırımcısına kaybettirirken, kasım ayını değer kazancıyla bitirmeye hazırlanıyor. Ons altın haftanın ilk işlem gününde, doların dünyada güç kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi sonucu ters korelasyon etkisiyle, yukarı yönlü hareket ediyor. Bu hafta, veri gündemi açısından oldukça yoğun olurken; gelebilecek sürpriz verilerin piyasalar üzerinde sert fiyat hareketlerine etki edebileceği tahmin ediliyor.

Veri gündemi arasında, çarşamba günü gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ve cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Bu veriler altın fiyatlarının yönü açısında da oldukça kritik olacak.

Piyasalar Başkan Powell’ın konuşmasında, Fed’in faiz artırımlarında frene basacağı beklentisini teyit etmek için ip uçları arayacak. Fed’in bir sonraki toplantısı 13-14 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar 4 toplantı üst üste 75 baz puan faiz artırımı yapan bankadan, bu defa 50 baz puan faiz artımı bekliyor. Powell’ın piyasaya beklediğini vermesi halinde, risk iştahının yükselmesi ve doların dünyada değer kaybederek ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Diğer önemli veri ABD kasım ayı tarım dışı istihdam verisi… Ekonomistlerin beklentisi, verinin 200 bin gelmesi yönünde olurken, sürpriz bir verinin piyasaları hareketlendirmesi bekleniyor. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir verinin dünyada doları güçlendirmesi, altın fiyatlarını ise baskılaması bekleniyor. Zayıf gelecek bir verinin ise, altın fiyatlarını destekleyeceği tahmin ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1763 dolar seviyesini, en düşük 1746 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında yükselişle 1761 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1051 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1048 liradan başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1056,61 lira seviyesini, en düşük 1044,51 lirayı gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:29 itibarıyla yüzde 0,32 oranında yükselişle 1055,00 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1733 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 133 liradan satılıyor.

NADİR GÖRÜNEN TİPTE YOĞUN BİR VERİ AKIŞI OLACAK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Bu haftanın küresel çaptaki veri ajandasına baktığımızda nadir görünen tipte aşırı yoğun bir veri akışının olduğunu söyleyebilirim. Hem ons altın hem de gram altın fiyatları da bu yoğun veri ajandasının etkisi altında kalacaktır.

Özellikle salı günü itibariyle adeta takip etmekte zorlanılacak türden birbiri ardına gelecek önemli veriler içerisinde altın fiyatlarını direkt olarak etkileyeceklerin başında Fed Başkanı Powell’ın konuşması, diğer Fed yetkililerinin konuşmaları, kişisel tüketim harcamaları ile özellikle haftanın son işlem gününde gelecek ABD tarım dışı istihdam verisi olacak.

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Çalışanların bordro hesap verilerine dayanan ADP istihdam verisi ve ardından yine ABD’de açık yeni iş imkanları hakkında bilgi veren JOLT’s yeni iş imkanları verileri cuma günü tarım dışı istihdam verisinin öncüleri olacak adeta.

Eğer bu veriler şu andaki piyasa beklentilerinin üzerinde olmaz ise, ons altın fiyatının bu gelişmelerden cuma gününü beklemeden pozitif yönde etkilenmeye başlamasını beklerim. Üzerine bir de cuma günü verisi de 200 bin olan piyasa beklentisini aşmaz ise, ons altındaki yukarı yön hareketi haftanın kapanışına kadar devam eder.

BU SEVİYELER KRİTİK

Bu doğrultuda baktığımızda 1758 dolar üzerinde kalıcılık sağlayan bir ons altın fiyatının 1784 dolar seviyesini zorlamasını beklerim. Eğer Çin’den gelen negatif haber akışları da yoğunlaşırsa 1784 dolar üzerindeki hareketler de güçlenir. Tersi yönde ise şu anda 1733 dolar seviyesini güçlü bir destek olarak görüyorum.

Gram altın tarafında şu koşullar altında 1000TL altında bir fırsat alımı yakalamak çok zor. Bu seviyelerden yeni alımlar yapmak için de bu hafta özellikle çarşamba günündeki verileri beklemek ve eğer 1055TL’ye yakınsama olursa o zaman yeni alımlar gündeme alınabilir.

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