Petrol fiyatlarında sert düşüş! Uzman isim değerlendirdi | Emtia Haberleri

Petrol fiyatlarında, Çin ekonomisine yönelik yaşanan endişelerin artmasıyla sert kayıplar yaşıyor. Trive Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, petrol fiyatları üzerinde yaşanan tüm gelişmeleri ve olası senaryoları Bigpara’ya değerlendirdi.

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Yeni haftanın ilk işlem gününe petrol fiyatları sert kayıplarla başladı. Ham Petrol (WTI) Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Brent petrol ise, 12 Ocak tarihinden bu yana dip seviyeyi gördü. Yaşanan bu düşüşte, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunan Çin’in ekonomisine yönelik endişeler yer alıyor.

Çin, ‘sıfır Covid-19’ politikasını sürdürürken, vaka sayılarında yaşanan rekor seviyeler ülkenin ekonomik büyümesine yönelik endişeleri artırıyor. Bu durum da ekonomik yavaşlama endişelerini tetiklerken, petrol fiyatlarında kayıplar yaşanmasına sebep oluyor. Diğer taraftan, Çin'de ‘sıfır Covid-19’ politikasına karşı ülke genelindeki protestolar da fiyatlardaki düşüşte etkili oluyor.

PİYASA DALGALI KALABİLİR

Emre Çayırlı – Trive Yatırım Araştırma Müdürü

Hafta açılışından Ham Petrol (WTI) Aralık 2021'den bu yana en düşük seviye olan 73.60 dolara gerilerken, Brent petrol fiyatı Ocak 2022'den beri en düşük seviyesi olan 81 dolara kadar geriledi. Çin’de yaşanan son gelişmeler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine yönelik büyüme beklentilerinin sorgulamasına ve petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Çin'deki koronavirüs vakalarının son zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla petrol vadeli fiyatları değer kaybetmeye devam etti.

OPEC+ TOPLANTISI BELİRLEYİCİ OLACAK

Geçtiğimiz hafta cuma günü başlayan endişeler, hafta sonu Çin’de yaşanan olaylarla birlikte artmış durumda. Hali hazırda küresel ekonomik büyüme ilişkin yavaşlama ihtimallerinin konuşulduğu ortamda Çin’de yaşanan gelişmelerle WTI, Aralık 2021'den beri en düşük, Brent ise Ocak 2022'den beri en düşük seviyeye geriledi. Avrupa’da uzun süredir konuşulan petrol fiyat sınırı görüşmelerinin de belirsizlik yaratması, mevcut koşullarla birleşince petrol fiyatına ilişkin beklentiler de negatif etkilendi. Diğer yandan 4 Aralık’ta yapılacak olan OPEC+ toplantısında çıkabilecek üretim kesintisi haberi ise yaşanan çalkantıyı artırmakta. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte OPEC+ toplantısının sonucuna ve Rus petrolünün üst sınırına bağlı olarak piyasa dalgalı kalabilir. OPEC+ üretim kotasında daha fazla indirime gitmemesi veya ABD’nin stratejik petrol rezervlerini yeniden doldurmak için eyleme geçmemesi yakın gelecekte petrol fiyatlarını daha da düşebilir.

PETROLDE BU SEVİYELER KRİTİK

2022 yılının en düşük seviyelerine gerilen Brent petrol fiyatı için 79 dolar bölgesi ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Satış baskısının devam etmesi halindeyse 76.70 bir alt destek seviyesi konumunda bulunuyor. Orta vadeli yükseliş eğiliminin geçtiği ve aynı zaman düşüş kanalının alt bandının bulunduğu 74 dolar bölgesi ise kuvvetli destek seviyesi konumunda bulunuyor. Brent petrolde değer artışının yeniden başlaması için 83.60 - 86.60 dirençleri önemli olacak.

Ham Petrol tarafında ise, 76.90 - 76.20 destek aralığının altında fiyatlanma devam ediyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayında direnç olarak çalışan 73 dolar bölgesinin altına geçilmesi halinde, yükselişin eğiliminin geçtiği 70 dolar bölgesine doğru satışların devam ettiğini görebiliriz. Bu bölgenin de gerisine geçilmesi durumunda 66.00 ve 61.65 dolar seviyeleri izlenebilir. Yukarı alanda ise 76.90 direnci üzerine yerleşilmesi halinde 81.00 / 85.00 dolar seviyeleri olası direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

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