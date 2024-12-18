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Son dakika haberi... Altın Fed'in kararıyla yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altın Fedin kararıyla yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 22:10

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirmesine rağmen altın fiyatları sert düşüş hareketi gösterdi.

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Altın fiyatları Fed'e ilk tepkisini verdi. Fed'in faizi 25 baz puan indirdiğini açıklamasıyla birlikte altın hızla değer kaybetti.

Gün içinde de durağan ve düşüş eğilimi izleyen altın, Fed'in faiz indirimine rağmen değer kaybetmesi yatırımcıları tarafından olumsuz karşılandı.

Fed 2025'te öngörülen faiz indirimi sayısını 4'ten 2'ye indirdi. Piyasalardaki beklenti 3 faiz indirimi olmasıydı. Fed'den sıkı duruş beklentisi piyasalarda tedirginliğe neden oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2643 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2604 dolar, en yüksek de 2651 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2606 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2973 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2933 lira, en yüksek de 2985 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2936 liradan alıcı buluyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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