Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

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Fed faiz oranlarını bir kez daha düşürdü. Gösterge faizi çeyrek puan düşürmeyi kabul etti, ancak ileriye dönük olarak ne kadar ve ne hızda düşüreceği konusunda daha fazla şüphe sinyali verdi.

Fed'in 12 üyesinden 11'inin onayladığı son indirim, Fed'in gösterge federal fon oranını son iki yılın en düşük seviyesi olan %4,25 ile %4,5 aralığına düşürdü. Üyelerden Cleveland Fed Başkanı karara muhalefet etti ve faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

Fed, işgücü piyasasının zayıflayabileceğine dair işaretler üzerine Eylül ayında yarım puanlık bir indirimle başlayarak önceki iki toplantısında faiz oranlarını düşürmüştü. Yetkililer geçen ay çeyrek puanlık bir indirimi onaylamışlardı.

Fed'in FOMC toplantısı sonrasındaki politika açıklamasında, "Son göstergeler ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğine işaret etmektedir. Yılın başından bu yana, işgücü piyasası koşulları genel olarak gevşemiş ve işsizlik oranı yükselmiş ancak düşük kalmaya devam etmiştir. Enflasyon, Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru ilerleme kaydetmekle birlikte bir miktar yüksek seyretmektedir. Kurul, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir. Kurul, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir" denildi.

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Açıklamada ayrıca, ek ayarlamaların “kapsamı ve zamanlamasının” görünüme bağlı olacağı söylenerek daha yavaş bir indirim hızına işaret edildi ve "Federal fon oranı hedef aralığında yapılacak ilave ayarlamaların kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken Komite, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir. Komite, Hazine tahvilleri ve ajans borçlanma ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edecektir. Kurul, azami istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir" ifadelerine yer verildi.

FOMC açıklamasında. para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerinin izlemeye devam edileceği belirtildi ve "Kurul, hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Kurul'un değerlendirmelerinde işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesi dikkate alınacaktır" denildi.

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POWELL: ENFLASYON YÜZDE 2 HEDEFİNE YAKIN

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyon yüzde 2 hedefine çok daha yakın, iş gücü piyasası güçlü olmaya devam ediyor. Tüketici harcamaları dayanıklı, ekipman yatırımları güçlendi. İyileşen arz ABD'nin ekonomik performansını destekledi. İki hedefimize odaklanmaya devam ediyoruz, hedeflerimize yönelik riskler aşağı yukarı dengeli. Her iki tarafa yönelik risklere karşı dikkatliyiz. Faiz indirimi konusunda daha ihtiyatlı olabiliriz. Politika şu anda, faiz indirimlerinin başladığı döneme göre daha az kısıtlayıcı. Faiz konusunda önceden belirlenmiş bir yörüngemiz yok.

"FAİZ KONUSUNDA İHTİYATLI OLABİLİRİZ"

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Gelecekteki faiz değişikliklerini değerlendirirken daha ihtiyatlı olabiliriz. Faiz indirimleri konusunda daha dikkatli olabiliriz. Politika kısıtlamalarını çok yavaş azaltılması ekonomiyi ve istihdamı zayıflatabilir. Politika yapıcıların faize ilişkin projeksiyonları, yüksek enflasyon ile tutarlı olarak gelecek yıl için daha yüksek. Enflasyon sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru hareket etmez ise, politika geri çekilmesini daha yavaş yapabiliriz. Politika risklerle başa çıkmak için iyi durumda. İş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflar veya enflasyon daha hızlı düşer ise politika daha hızlı gevşetilebilir. Gelecek yıl faiz indirimlerinde verilere tepki vereceğiz.

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"ENFLASYONUN ETRAFINDA RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER VAR"

Faiz indiriminin daha yavaş hızda olması yüksek enflasyon beklentilerini yansıtıyor. Enflasyon etrafındaki riskleri ve belirsizliği yüksek görüyoruz. Nötr faiz oranına ciddi şekilde yakınız. İş gücü piyasası ve ekonomi güçlü olduğu sürece faiz indirimlerini değerlendirirken dikkatli olabiliriz. Faizleri daha fazla indirmek için enflasyonda ilerlemeye, iş gücü piyasasının güçlenmesine bakacağız. Ekonominin ve politikanın gerçekten iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Nötr faiz oranına yakın olmak da ihtiyatlı, dikkatli olmanın bir nedeni. Enflasyon etrafında belirsizlik yüksek, patika belirsiz olduğunda biraz daha yavaş ilerlersiniz. Faizleri daha fazla indirmeyi düşünürken, enflasyon konusunda ilerleme görmek istiyoruz.

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"ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2.5'E GERİLERSE CİDDİ İLERLEME OLUR"

FOMC üyelerinin yeni projeksiyonlarında muhtemelen en büyük faktör yüksek enflasyon. Tarifelerin tüketici enflasyonuna ne kadar yansıyacağını belirleyecek pek çok faktör var. Tarifelerin etkisi konusunda herhangi bir sonuca varmak için çok erken. Tarifelerin hangi ülkelere, ne büyüklükte ve ne kadar süre uygulanacağını bilmiyoruz. 2018'deki tarife artışında yaşananların bugün için ne kadar yön gösterici olabileceğini bilmiyorum. Geçmişteki tarifelerin, gelecekte ne olacağı için iyi model olup olmadığını bilmiyorum. Çekirdek enflasyon gelecek yıl projeksiyonlarda olduğu gibi yüzde 2,5'e geriler ise bu ciddi bir ilerleme olur. Bizim aynı zamanda iş gücü piyasasını da düşünmemiz gerekli.

"YÜZDE 2 HEDEFİNE ULAŞMAK 2 YIL ALABİLİR"

ABD ekonomisi küresel benzerlerinden çok daha iyi performans gösteriyor. Fed, iş gücü piyasasını hali hazırda olduğu yere oldukça yakın tutmak istiyor. Mal fiyatları enflasyonu pandemi öncesinde aralığına geri döndü. Enflasyonu aşağı getiren hikaye hala devam ediyor. Yavaşlayan konut enflasyonu iyiye işaret. Yüzde 2 enflasyon patikasında olduğumuzdan eminim. Yüzde 2 hedefine ulaşmak bir veya iki yıl daha alabilir. İş gücü piyasasının hala soğumakta olduğunu düşünüyoruz, yakından izliyoruz. İş gücü piyasası endişeleri artıran bir şekilde soğumuyor. Enflasyon konusunda ilerleme görmemiz gerekli. Enflasyon konusunda işimizi yapabilmemiz için politikanın kısıtlayıcı olmaya devam etmesine ihtiyacımız var. Buraya gelene kadar hızlı hareket ettik, şimdi daha yavaş hareket edeceğiz. Politikamız çalışıyor.

"FED'İN ELİNDE BITCOIN TUTMA İSTEĞİ YOK"

Yasalar Bitcoin almamıza imkan vermiyor ve bir yasa değişikliği beklemiyoruz. Fed'in elinde Bitcoin tutma isteği yok. Ekonomide bir resesyondan kaçınabildiğimiz oldukça açık.

BÜYÜME TAHMİNLERİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti; medyan faiz tahmini bu yıl için değişmezken, gelecek yıllar için yükseltildi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, GSYH beklentisi 2024 yılı için %2,0'den %2,5'e, 2025 yılı için %2,0'den %2,1'e çıkarıldı. 2026 yılı beklentisini %2,0, uzun dönem beklentisini %1,8 olarak koruyan Fed yetkilileri, 2027 beklentisini %2,0'den %1,9'a çekti.

Fed yetkilileri bu yıl için medyan faiz tahminini %4,4 olarak korurken, gelecek üç yıl ve uzun dönem için yükseltti. Buna göre, 2025 beklentisi %3,4'ten %3,9'a, 2026 beklentisi %2,9'dan %3,4'e 2027 beklentisi %2,9'dan %3,1'e ve uzun dönem beklentisi %2,9'dan %3,0'e çıktı.

Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi %2,6'dan %2,8'e, gelecek yıl beklentisi %2,2'den %2,5'e, 2026 beklentisi %2,0'den %2,2'ye çıkarken, 2027 beklentisi %2,0 olarak kaldı.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için %2,3'ten %2,4'e, gelecek yıl için %2,1'ten %2,5'e, 2026 için %2,0'den %2,1'e yükselirken, 2027 ve uzun dönem için %2,0 olan tahminler değişmedi.

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı tahminini %4,4'ten %4,2'ye, gelecek yıl tahminini %4,4'ten %4,3 indirdi. 2026 tahmini %4,3, uzun dönem tahmini %4,2 olarak kalırken, 2027 tahmini %4,2'den %4,3'e çıktı.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.