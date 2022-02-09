Altın fiyatları 9 Şubat: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 798 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1827 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif parasal sıkılaşmaya yönelik açıklamalarıyla aşağı yönlü hareket ederken; Ukrayna gerilimi ve küresel enflasyonist baskının 'güvenli liman' etkisini çalıştırmasıyla destek buldu. Yarın Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamları altının yönü açısından da kritik olurken; Fed'in para politikası açısından belirleyici olacak. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1829 dolar seviyesini; en düşük ise 1824 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.01 oranında yükselişle 1827 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE!

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 798 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 797 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 799,72 lira seviyesini, en düşük ise 795,44 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:56 itibarıyla yüzde 0.23 oranında düşüşle 798,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1308 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 386 liradan işlem görüyor.



