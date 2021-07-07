7 Temmuz gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, altın yorum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını 3.370 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışla birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 502,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşırken, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 502,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı dün analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 1.810 dolar seviyesine kadar yükselmesine karşın, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan düşmesiyle kazançlarını kısmen geri veridi ve günü yüzde 0,3 artışla 1.797,20 dolardan tamamladı. Yükselişini 6'ncı güne taşıyan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.802 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde varlık fiyatlarının yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1815 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

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Ons altında, 1800 bölgesinin üzerinde hız kazanan yükseliş 50 günlük üssel ortalamada sınırlı kaldı. Güne alıcılı başlayan değerli metalde 1815 direncinin aşılabilmesi durumunda, 1825 / 1845 sıralı direnç seviyelerine doğru yükseliş hareketi yaşanabilir. Aşağı alanda ise 1800 altında hareketler oluşması durumunda 1785 desteği takip edilebilir.

Dirençler: 1815 / 1825 / 1845

Destekler: 1800 / 1785 / 1770

Gram altın, oluşturduğu kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketini sürdürüyor. Aynı zamanda dün haziran ayından beri etkisinde hareket ettiği düşüş kanalının direncini test eden fiyatta bültenimizi yazdığımız sıralarda hafif satıcılı seyir hakim. Fiyatta satış baskısının artması ve kısa vadeli kanalın aşağı yönlü kırılması halinde 500 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Fiyatta toparlanma görülürse 503.30 ilk direnç konumunda.

Dirençler: 503.30 / 505.60 / 507.75

Destekler: 500.00 / 497.15 / 492.30

FAİZLERDEKİ HAREKET ALTINI DESTEKLEYECEK

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Dün ABD’de açıklanan ISM verilerinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen sert geri çekilme, reel faizlerin de sert şekilde geri gelmesine neden oldu. Ons altın dün 1.815 seviyesini test ederken, bu seviyelerde tutunamadı ve sabah saatlerinde 1.798 seviyesinden işlem görüyor. Reel faizdeki hareketin kısa vadede değerli metalleri destekleyeceğini düşünüyoruz. 1.790 üzerinde kalındıkça kısa vadede 1.830-1.835 hedeflenebilir.

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