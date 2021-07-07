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Petrol fiyatları yükseldi

07.07.2021 - 10:47
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 75,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 18. Bakanlar Toplantısı'nın üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle pazartesi günü iptal edilmesiyle petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. Üretici ülkelerin pazar paylarını artırmak için daha fazla petrol üretimi yapmaya başlayacakları beklentileriyle piyasada dalgalanmalar devam ediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Toplantının sonuçsuz kalması talebin yüksek seyrettiği piyasalarda petrol arzının zayıf kalacağı endişelerini artırıyor ve bu durum petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Brent petrolün varili dün Ekim 2018'den, WTI ham petrolün varili ise Kasım 2014'ten bu zamana kadarki en yüksek seviyeyi gördü. Ancak yön arayışındaki petrol piyasasında fiyatlarda gün içinde ani bir düşüşler de görülüyor.

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasaları Analisti Louise Dickson, petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından yaşanan ani düşüşün oluşturduğu dalgalanmalara dikkati çekerek, "Fiyatlardaki ani düşüşünün nedeni, piyasanın kar etme eşiğine ulaşması ve istikrar sağlayacak bir anlaşma için ABD ve Rusya'nın OPEC grubuna yönelik artan baskısı olabilir. Ayrıca, OPEC ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın piyasada düzensiz üretime neden olabileceğinin de farkına varılmasını nedenler arasında sıralayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.


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