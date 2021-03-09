gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, güncel altın fiyatları, 9 Mart altın yorum

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“Ons altında 1660 dolar seviyesi test edilebilir”

09.03.2021 - 12:13 | Son Güncelleme :
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 418,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 690 lira, Cumhuriyet altını 2.805 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 419,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 418,3 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 690 lira, Cumhuriyet altını da 2.805 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2'lik kayıpla günü 1.681 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,8 artışla 1.693 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ekonomik destek paketinin enflasyona yol açacağı endişelerini ortadan kaldıran açıklamalarının, tahvil faizlerinin yüzde 1,60 sınırının altına inmesini, ons altın üzerindeki baskının ise azalmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde 4. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.700 doların aşılması halinde ise 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

1660 SEVİYESİ TEST EDİLEBİLİR
ALB Forex

Ons altında, Fibo (61.8) destek bölgesinde satış baskısı devam  ediyor. Düşen kanal alt bandında destek arayan ons altın, güne tepki  alımları ile başladı. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda ilk  direnç bölgesi olarak 1700 seviyesi takip edilebilir. Bu bölgenin  aşılması durumunda sıralı olarak 1725/1740 bölgelerine doğru  toparlanma görülebilir. Aşağı alanda 1670 seviyesi destek olarak  izlenebilir. Bu seviyenin altında oluşabilecek satış baskısında 2019 Nisan ayından bu yana uzun süreli devam eden yükseliş trendi destek  bölgesine denk gelen 1660 seviyesi test edilebilir.

Dirençler:  1700 / 1725 / 1740 
Destekler:  1670 / 1660 / 1645

Gram altın 406.90/414.30 bandı arasında sürdürdüğü yatay hareketi  yukarı yönlü kırdı. Sabah saatlerinde 422.60 seviyesini gören fiyat,  bültenimizi yazdığımız sıralarda kar satışıyla karşı karşıya kaldı.

Fiyat, düşüş hareketine devam ettiği takdirde 414.30 seviyesi destek  konumunda bulunuyor. Tersi durumda, 422.60 seviyesi ara direnç, 426.60  seviyesi ana direnç olarak takip edilebilir. MACD’de toparlanma  görülüyor.

Dirençler: 422.60 / 426.60 / 432.75
Destekler: 414.30 / 407.15 / 400.00

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