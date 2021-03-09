‹ Önceki Haber Bitcoin bu açıklamayla yükselişte! 54 bin doları aştı Bitcoin bu açıklamayla yükselişte! 54 bin doları aştı Sonraki Haber › “Ons altında 1660 dolar seviyesi test edilebilir” “Ons altında 1660 dolar seviyesi test edilebilir”

Dolar kurunda son durum

09.03.2021 - 11:39
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 9 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6780 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dün yüzde 1,60'ın üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden oldu. Dün en düşük 7,5108, en yüksek 7,7881 seviyelerini gören dolar/TL, günün bir önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 7,7577'den tamamladı.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 7,6780'den işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 9,1220'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 10,6560'tan satılıyor.
Dolar endeksi, 92,5 ile 24 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1877 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle bugün Türk lirasının kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in gerçekleştireceği Türkiye konulu toplantının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek “Wall Street'te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu” başlıklı oturumun izleneceğini dile getirdi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.550 Değişim: 1,29% Hacim : 25.474 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.535 09.03.2021 Yüksek 1.553
Açılış: 1.542
7,6127 Değişim: -1,80%
Düşük 7,5908 09.03.2021 Yüksek 7,7829
Açılış: 7,7524
9,0680 Değişim: -1,39%
Düşük 9,0338 09.03.2021 Yüksek 9,2271
Açılış: 9,196
420,24 Değişim: 0,46%
Düşük 416,12 09.03.2021 Yüksek 422,59
Açılış: 418,32
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.