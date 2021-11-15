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Ons altın fiyatlarında '1900 dolar' senaryosu

15.11.2021 - 11:57 | Son Güncelleme :
15 Kasım çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Altının ons fiyatı yaklaşık olarak 5 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görürken; gram altın fiyatı ise şu dakikalarda 601 lira seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarında, enflasyonun yapışkan olma özelliği ön planda kalmayı sürdürürse ve ons altının 1830 dolar üzerindeki seviyeyi korumaya devam etmesi halinde 1900 dolar senaryosunun konuşulabileceğini belirtti.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 599 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 600 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; sonrasında yükselişini sürdürerek tarihi rekor seviyesine tırmanırken; gün içerisinde en düşük ise 593,46 lira seviyesini gördü. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 603 lira seviyesine yükselten gram altın, ons altın fiyatında  ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 16.27 itibarıyla yüzde 0.22 oranında yükselişle 601,25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 980 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 31 liradan satılıyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1870 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1856 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.05 oranında yükselişle 1867 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Küresel piyasalarda artan enflasyon baskılarının ardından yeni haftada yoğun veri gündemi takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasalar açısından kritik olacak.

ONS ALTIN FİYATLARINDA '1900 DOLAR' SENARYOSU
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçen hafta 1822 dolar seviyenin aşılmasının ardından ons altının 1840-1870 dolar bant aralığındaki harekete geçtiğini izlemiş olduk. Yeni haftaya baktığımda gördüğüm durumda 1830 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde yükseliş trendinin devamından bahsedebilirim.

ABD dolar endeksi 95’li seviyelere gelirken dahi ons altının pozitif bir korelasyon göstererek artış trendini sergilemesi küresel enflasyondaki yükselişlerin karşısında yatırımcıların ons altını halen güvenli liman olarak nitelendirdiğinin önemli bir göstergesi.

Bu hafta içerisinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarda eğer enflasyonun geçiciliğinden ziyade inatçı ve yapışkan olma özelliği ön plana çıkmaya devam ederse ve yukarıda bahsettiğim 1830 dolar üzerindeki seviye korunmaya devam ederse 1900 dolar seviyelerinin yakalanma olasılığından bahsedebilirim.

Gram altın tarafında hem ons altın hem de dolar/TL kurundaki yukarı yön potansiyellerini göz önüne aldığımda 600 TL üzeri fiyatlamaların da bu hafta içerisinde görülme olasılığından bahsedebilirim. Biraz daha orta vadeli bakacak olursak, bu hafta yapılacak Merkez Bankası toplantısında piyasanın geneli tarafından beklenilen faiz indirimi gelirse ve gram altın ons altının yukarıda bahsettiğim bant hareketi olan 1840-1870 dolar üzerini kırıp 1880 dolar seviyesini aşması ile desteklenirse 600 TL fiyat seviyesi sonrasında 660 TL seviyesinin hedefte olduğundan bahsedebilirim.

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