dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 15 Kasım dolar yorum

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Dolar fiyatlarında son durum

15.11.2021 - 11:49
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Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 10 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 11,45 TL seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü en düşük 9,8966 ve en yüksek 10,0252 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 9,9865'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün 10,0529 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 10,0050 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,23 değer kazanarak 11,4590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,09 artışla 13,4310'dan satılıyor.

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Dolar endeksi ise cuma günü 95,3 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 95,0 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,1455'ten alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici tutumunu sona erdirebileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bugün bütçe dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin direnç, 94,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.


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