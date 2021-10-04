gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim altın fiyatları, altın yorum

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 500,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 501,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 500,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.754 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, küresel ekonomi ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, buna bağlı olarak piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumuna geldiğini söyledi.

ONS ALTIN DAYANIKLILIĞINI KORUYOR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçtiğimiz hafta daha önceki yorumlarımda bahsettiğim aşağıdaki 1724 dolar seviyesini ABD dolar endeksindeki hızlı yükseliş sonrasında test edildiğini gördük. Ardından ABD dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilme sonrasında ons altın fiyatında sergilenen toparlanma ile yeni haftaya 1760 – 1765 dolar seviyelerinde başladığını görüyoruz.

Ons altın için söyleyebileceğim en önemli yorum; ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarında önceki haftalarda meydana gelen yükselişler karşısında ons altının indiği seviyelerin çok daha aşağılarda olması gerekirken bu seviyelere inmediğini gördük. Bu durum da ons altının dayanıklılığını koruduğunu, enflasyonist ortam içerisinde yatırımcıların halen ons altını bir güvence olarak gördüklerini ve ilaveten de ABD dolar endeksinde düzeltme anlamında geri çekilmeler olması halinde de ons altın fiyatının hızlı yukarı tepkimeler verebileceğinin sinyalleri.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayındaki toplantısı öncesinde ABD dolar endeksinde gelebilecek düzeltme hareketlerinin 93’lere yaklaşması halinde ons altın yeniden 1800 dolar üzerine çıkabilecektir görünüyor. Gram altın cephesinde 480 TL seviyesine geri çekilme ihtimalleri şu sıralar oldukça zayıfladı. DolarTL kurundaki yukarı yönde olan ana trendin devreye girerek kurun 9 TL üzerine çıkması ihtimali karşılığında gram altın 500TL üzeri yolculuğuna devam edecektir görünüyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler