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Petrol fiyatları geriledi

04.10.2021 - 11:11
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 78,91 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 79,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 78,91 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,47 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebindeki artış ve yetersiz arz nedeniyle son 3 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan petrol fiyatlarındaki yükseliş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun yetersiz arz endişelerinin güçlendiği piyasada üretim artışına devam edeceği beklentisiyle sınırlandı.

OPEC grubunun bugün bir araya geleceği 21. Bakanlar Toplantısı'ndan mevcut anlaşma kapsamında gelecek aylarda günlük 400 bin varil üretim artışının devamı yönünde karar çıkması öngörülüyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

İngiltere Merkezli Danışmanlık Şirketi Crystol Energy'nin Üst Yöneticisi Carole Nakhle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıdan çıkacak kararın tahmin edilmesinin zor olduğunu ancak piyasalarda şu ana kadar OPEC grubunun temmuz ayında kararlaştırılan plana sadık kalacağı konusunda fikir birliği olduğunu söyledi.

Nakhle, "Suudiler tek taraflı olarak daha fazla arz artışına giderek bir iyi niyet jestinde de bulunabilir. Genel olarak, OPEC kısa vadede piyasaları
etkileyebilecek faktörleri dengelemek zorunda kalacak. Grup, özellikle ek arzların piyasaya girmesinin beklendiği gelecek yıl, yüksek fiyatların talep ve farklı dinamikler üzerindeki olumsuz etki riskini en aza indirmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Grup, 18 Temmuz'daki 19. Bakanlar Toplantısı'nda ağustos-aralık döneminde petrol üretimini her ay için günlük 400 bin varil artırma kararı almış, 1 Eylül'deki 20. Bakanlar Toplantısı'nda ise bu plana devam etme konusunda anlaşmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 79,25 ile 79,66 dolar aralığının direnç, 78,84 ile 78,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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