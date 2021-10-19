gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 19 Ekim altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 533 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 873 lira, Cumhuriyet altını 3.560 liradan satılıyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Uslu, “Bir tarafta stagflasyon beklentisi, diğer taraftan Fed'in yakın bir zamanda varlık alımlarının azaltılmasına başlayacak olması ons altında yön arayışını zorlaştırıyor” şeklinde değerlendirdi.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 529,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 16.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,68 üzerinde 533,87 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 873 lira, Cumhuriyet altını da 3.560 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.782 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskısı sonrası para politikasında sıkılaştırıcı adımların piyasalar için risk unsuru oluşturduğunu belirterek, bugün yurt içinde dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişin altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 9,28 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

ONS ALTIN 1800 DOLAR ÜZERİNE YERLEŞMEKTE ZORLANIYOR

Hüseyin Uslu – İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen sınırlı gevşeme ve stagflasyon endişeleri ile ons altın 1800 dolar seviyesine kadar yükselse de yükseliş eğilimini koruyamadı. Hafta başında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 1,60'a yönelik yukarı yönlü seyri ile 1760 dolara kadar geriledi. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen dalgalı seyir ons altın üzerinde etkili oluyor. Bugün ABD 10 yıllıkların yüzde 1,57 seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 94 seviyesi altına gevşemesi ile ons altında yükseliş eğilimi takip ediliyor. Bir tarafta stagflasyon beklentisi, diğer taraftan Fed'in yakın bir zamanda varlık alımlarının azaltılmasına başlayacak olması ons altında yön arayışını zorlaştırıyor.

Çoğu Fed üyesi varlık alımlarının azaltılmasına başlanması için belirlenen hedeflerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor. Fed'in yakın bir zamanda tahvil alım azaltım programını başlatacak olması ve yüksek enflasyona karşı daha sıkı bir politika izleme ihtimali ons altındaki yükselişlerin sınırlı kalmasında etkili olmaktadır. Kısa vadeli yükseliş eğiliminin orta vadeli bir eğilime dönüşmesi için

1800 dolar üzerinde yerleşik seyirler görülmesi gerekiyor. Dolar endeksinin 92'li seviyelere gerilemesi ons altının orta vadede bir yükseliş eğilimi oluşturmasına ön ayak olabilir.

Teknik olarak 22 günlük hareketli ortalama olan 1761 dolar üzerinde seyirlerin korunması durumunda yukarıda 1800 dolar direnç seviyesi takip edilebilir. 1800 dolar direnç seviyesinin üzerindeki seyirlerde yükseliş eğilimi 1830 dolar direnç seviyesine yönelik devam edebilir. 1760 dolar altında seyirler görülmesi halinde ise teknik görünüm zayıflayabilir ve satışların 1720 dolar seviyesine doğru sürmesine neden olabilir.

Gram altın tarafına bakacak olursak geçen hafta 500 TL seviyesinde olan gram altın, Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyirlerin etkisiyle 530 TL'ye kadar yükseldi. Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyirlere ons altının da eşik etmesi ile birlikte yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Ons altında 1800 dolar üzerinde seyirler oluşması durumunda gram altındaki yükseliş 540 TL'yi bulabilir. Diğer taftan, ons altında 1800 dolar üzerinde kalıcı seyirler oluşmasa bile Dolar/TL kurundaki hareket gram altını 520 TL üzerinde tutmaya devam edebilir.

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