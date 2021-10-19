Otomotiv sektöründen 9 ayda 8,8 milyar dolarlık ihracat | Ekonomi Haberleri

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 8 milyar 774 milyon 829 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2021'in 9 ayında otomotiv yan sanayisinde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 6 milyar 510 milyon 535 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın 9 ayında yaklaşık yüzde 35 artarak 8 milyar 774 milyon 829 bin dolara yükseldi.

Yılın 9 ayında 21 milyar 248 milyon 339 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 41,3'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı. Almanya'ya 9 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,63 arttı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde Almanya'ya 1 milyar 433 milyon 700 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı dönemde 2 milyar 73 milyon 570 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 9 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te 1'i bu ülkeye yapıldı.

Listenin 2'nci sırasındaki İtalya'ya artış yüzde 58,53 olarak kayıtlara geçti. 2020'nin 9 ayında 377 milyon 388 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı İtalya'ya bu sene aynı dönemde 598 milyon 283 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 48,44 artış göstererek 358 milyon 296 bin dolardan 531 milyon 847 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde Fransa'ya 473 milyon 259 bin dolar, Rusya 458 milyon 230 bin dolar, Birleşik Krallık'a 454 milyon 811 bin dolar, İspanya 384 milyon 104 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yılın 9 ayında 100 milyon doların üzerinde dış satım yapılan ülke sayısı 15 oldu.

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