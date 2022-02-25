çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 25 Şubat güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı dün gördüğü 18 ayın zirvesinden gerilerken; şu dakikalarda 1911 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gram altın ise dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazancında...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla başlayan harekat bugün de sürüyor. Piyasalarda dün deprem havası yaşanırken, bugün piyasalar nispeten şoku atlatmış görünüyor. Küresel piyasalarda risk iştahının toparlanmaya başlamasıyla, ons altın fiyatları değer kaybına yöneldi. Altının ons fiyatı dünkü işlemlerde 1974 dolara kadar yükselerek 18 ayın zirvesini görürken; haftanın son işlem gününde 1897 dolar seviyesinden başladı. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1921 doları, en düşük ise 1895 doları görürken; saat 11:27 itibarıyla yüzde 0,76 oranında yükselişle 1911 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞLTE

Gram altının fiyatı haftanın son işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 871,08 lira seviyesini, en düşük ise 853,10 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:46 itibarıyla yüzde 1,01 oranında yükselişle 863,61 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1428 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 170 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 883 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 865 lira seviyeden başlamıştı.