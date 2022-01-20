ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 20 Ocak altın yorum

Ons altın fiyatı yaklaşık 2 ayın zirvesinde hareket ederken; gram altın fiyatı şu dakikalarda 799 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal teşvikleri azaltma planını desteklediğini açıklamasının ardından yükselirken; ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlik de altın fiyatlarını destekliyor. Bunun yanında, ABD tahvil faizlerinde yaşanan gerileme de ons altın fiyatlarını desteklen bir diğer unsur olarak görülüyor.

Ons altın fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1844 dolar seviyesine kadar yükselerek 22 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın, en düşük 1838 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.12 oranında düşüşle 1840 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 789 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 796 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 802,08 lira seviyesini, en düşük ise 791,48 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:06 itibarıyla yüzde 0.56 oranında yükselişle 799,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1301 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 354 liradan işlem görüyor.

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