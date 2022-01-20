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Dolar fiyatlarında son durum

20.01.2022 - 10:47
20 Ocak dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.50 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.36 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.42 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.46 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.3720 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5540 TL seviyesini görürken; kur saat 10:33 itibarıyla 13.5088 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.4070 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.3620 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.4366 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 95.53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1363 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.92 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.08 seviyesinde bulunuyor.

 


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