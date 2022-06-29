çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 29 Haziran altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 974 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1826 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ABD’de resesyon ihtimalini düşük gördüklerini açıklamasıyla destek buldu. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1823 doları, en düşük ise 1815 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında düşüşle 1826 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 974 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 976 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 978,74 lira seviyesini, en düşük ise 968,93 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:53 itibarıyla yüzde 0,12 oranında düşüşle 974,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1608 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 624 liradan işlem görüyor.

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