gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 5 Mart altın yorum

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Ons altın 9 ayın dibini gördü! 1660 dolara doğru baskı sürebilir

05.03.2021 - 11:33 | Son Güncelleme :
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Altının ons fiyatı yaklaşık 9 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 1696 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gram altın fiyatları ise şu dakikalarda 410 lira seviyesinde bulunuyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 409 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 411 liradan başladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 407.86 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 412.07 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 11.09 itibarıyla yüzde 0.17 oranında düşüşle 410.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 763 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, dün dolardaki değerlenmenin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek 1.687 dolarla 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, gün içerisinde en yüksek 1700 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.07 oranında düşüşle 1696 dolardan işlem gördü.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini, bunun da dolar endeksini desteklerken, altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Powell, dün para politikası ile ilgili güvercin söylemlerine devam etse de tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıracak bir açıklamada bulunmadı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 seviyesinin nemli destek konumunda olduğunu ifade etti.

ONS ALTINDA 1660 DOLARA DOĞRU SATIŞ BASKISI SÜREBİLİR
ALB Forex

Ons altında, derinleşen satışların ardından Fibo (61.8) destek  seviyesi test edildi. 1685 seviyesine denk gelen bölgede tutunmaya çalışan Ons altın, bu seviyesinin altına geçmesi durumunda 2019 Mayıs ayından beri devam eden yükselen trend bölgesine, 1660 seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir. Yukarı alanda 1700 seviyesi üzerinde tekrar geçilmesi durumunda ise 1740 ilk direnç olarak takip  edilebilir.

Dirençler: 1700 / 1740 / 1760 
Destekler: 1685 / 1670 / 1660

Gram altın aralık ayından gelen düşen kanal trendi görünümünü  bozdu. Kanal direncinin üzerinde seyreden fiyat, hafta başından beri  407.25/414.30 bandı arasında hareket ediyor. Güne pozitif başlayan  altın, 414.30 direncini aştığı takdirde 417.60 seviyesi direnç olarak  takip edilebilir. 407.25 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 405  seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Dirençler:. 414.30 / 424.20 / 426.60
Destekler: 407.25 / 405.00 / 399.90

POWELL SONRASI ALTINDA GÖRÜNÜM ZAYIF
Gedik Forex

Ons altın, ABD tahvil faizindeki yükseliş ve Powell'ın ikna edemeyen açıklamaları sonrası 1700 dolar altına doğru güç kaybetmeye başladı. Fed Başkanı dünkü açıklamalarında, ekonomideki risklere dikkat çekerken, enflasyon ve istihdamda hedeften uzakta olduklarını belirtti. Powell tarafından piyasalara güvercin açıklamalar gelmesi, tahvil faizinin yükselişine neden olmuş durumda. Dün akşam ABD borsalarında da sert satışlar izlendi. Bu doğrultuda emtiada da görünüm zayıf.

Teşvik paketinin Senato'da görüşülmeye başlandığı belirtiliyor. Kısa sürede onaylanırsa, bir nebze de olsa piyasalara nefes aldırabilir. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Verinin etkisi ons altın açısından izlenmeli. Altın için 1684 - 1666 – 1643 dolar destekler, 1707 - 1723 - 1740 direnç noktaları olarak izlenebilir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
InvestAZ Yatırım

Açılış saatinde 1.698 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde  en yüksek 1.701 seviyesine çıktı. En düşük  seviyelerini ise 1.687  olarak gören değerli metalin, 1698 günü yüzde 0,05 artışla tamamlaması  bekleniyor. Ons Altın için ilk direnci 1.703 seviyesinde.  

Destek: 1.690 – 1.682
Direnç: 1.703 – 1.709


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