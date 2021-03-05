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Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

05.03.2021 - 12:51
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 108 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 27 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira, 12 Mart vadeli repo ihalesi ile 79 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi. İhalelere toplam 244 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.


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