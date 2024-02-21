Kapalıçarşı'da gram altın 2100 TL'yi aştı... Çeyrek altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Altın küresel piyasalarda yukarı yönlü seyrederken Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 2100 TL'yi aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Altın küresel piyasalarda yükselişe geçerken ABD Merkez Bankası Fed'in ne zaman faiz indirimi yapabileceği ile ilgili tahminler yatırımcıların yönünü belirliyor. Uluslararası piyasada altının onsu 2030 doları buldu.

YURT İÇİ PİYASALAR

Küresel piyasalardaki hareket ve dolar/TL yönü nedeniyle altının gramı 2020 TL seviyesinde. Kapalıçarşı'da ise altının gramının alış fiyatı 2093 lira olurken, satış fiyatı 2123 TL oldu.

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Çeyrek altının alış fiyatı ise 3442 TL olurken satış fiyatı 3551 TL oldu.

Tam altın alış 13728 TL, satış 14226 TL.

Ata altın alış 14107 TL, satış 14479 TL.

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