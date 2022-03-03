gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 3 Mart altın fiyatları

Altının ons fiyatı 1900 dolar üzerindeki seyrini sürdürürken; Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Bal, “Ons altında yukarı yönlü seyrin sürmesi halinde 1.940 – 1950 dolar ve 24 Şubat’ta test edilen 1.974,40 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 1.974 dolar seviyesinin aşılması halinde 2.000 dolarlı seviyeler test edilecek olup, yükselişlerin devamlılığı açısından 2.000 dolar seviyesi üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağı önemli olacaktır” dedi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası baskı altında kaldı. Powell dün yaptığı açıklamada, "Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturuyor. Fed durumu yakından izliyor" şeklinde değerlendirdi. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 14-15 Mart tarihinde gerçekleşecek. Rusya’nın Ukrayna'yı işgali sonrası piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi 25 baz puana gerilemiş durumda... Fed'in faiz artırımıyla beraber dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının bu durumdan negatif etkilenmesi bekleniyor.

Altın fiyatları oluşan jeopolitik risk ile beraber, küresel büyümenin zayıflaması ve enflasyonist baskının artmasıyla 1900 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, dün 1950 dolar seviyesine kadar yükselirken, yeni işlem gününde en yüksek 1938 doları gördü. Ons altın bugün içerisinde en düşük 1922 doları görürken; saat 15:18 itibarıyla yüzde 0,52 oranında yükselişle 1935 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTIN DEĞER KAZANCINDA

Gram altının fiyatı, yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 881,27 lira seviyesini, en düşük ise 865,20 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15:18 itibarıyla yüzde 0.92 oranında yükselişle 880,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1439 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 918 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 875 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 871 lira seviyeden başladı.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Bir süredir gündemde olan jeopolitik endişeler küresel çapta risk iştahını baskılarken, güvenli liman talebinin güç kazanmasına katkı sağlıyor. Şubat ayı başından itibaren jeopolitik endişelerle yukarı yönlü bir seyir kaydeden ons altında Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasının ardından yükselişlerin hız kazandığı ve 1.900 dolarlı seviyelerin aşıldığı görülüyor. Rusya – Ukrayna arasında devam eden savaş ortamı ve Fed cephesindeki gelişmeler ilerleyen günlerde ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.

Rusya – Ukrayna kaynaklı haber akışları ve gelişmeler yakından takip edilecek olup, bölgedeki tansiyon ve savaş ortamı devam ettiği sürece güvenli liman talebiyle ons altında yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak bölgedeki gerilimin yatışması ve jeopolitik risklerin sindirilmesi durumunda ons altında kâr satışları gündeme gelebilir. Jeopolitik gelişmelerin yakından takip edileceği mevcut durumda volatil fiyatlamalara karşı hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın belirsizlikleri artırdığını ifade etmesine karşın enflasyondaki yükseliş eğilimi ve sıkı işgücü piyasasına bağlı olarak mart ayında faiz artırımına gidileceğinin mesajını verdi. Piyasalar Fed’in mart ayı toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakarken, devam eden toplantılardaki faiz kararlarında enflasyon görünümü ve Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik etkileri dikkate alınacaktır.

Başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında son günlerde yaşanan sert yükselişler, küresel çaptaki enflasyonist baskının daha da derinden hissedilmesine neden olacaktır. Artan enflasyon baskılarına karşın merkez bankalarının izleyeceği yol haritası orta vadede ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Ayrıca yarın ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de piyasaların takibinde yer alacaktır.

Toparlamak gerekirse, Rusya – Ukrayna arasında devam eden savaş ortamı kısa vadede güvenli liman talebini ve ons altın fiyatlarını desteklerken, ilerleyen süreçte bölgedeki gelişmeler ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak kısa vadede volatilitenin yüksek seyredebileceğini değerlendirirken, orta vadede ise başta Fed olmak üzere merkez bankalarının adımları ve küresel çapta enflasyon görünümü yakından izlenmelidir.

Ons altında yukarı yönlü seyrin sürmesi halinde 1.940 – 1950 dolar ve 24 Şubat’ta test edilen 1.974,40 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 1.974 dolar seviyesinin aşılması halinde 2.000 dolarlı seviyeler test edilecek olup, yükselişlerin devamlılığı açısından 2.000 dolar seviyesi üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağı önemli olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak ons altında düzeltmelerin gündeme gelmesi halinde ise 1.925 – 1.915 dolar aralığı ilk destek bölgesi olup, devamında 1.900 dolar ve 1.880 dolar seviyeleri önem kazanacaktır. Yükselişlerin devamlılığı açısından 1.900 dolar üzerindeki seyrin korunması önem taşırken, 1.880 dolar altındaki kapanışlarda ise önceki aylarda gözlenen 1.850 - 1.800 dolar aralığındaki sıkışma alanının yeniden gündemde geldiği görülebilir.