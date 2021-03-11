gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, altın yorum, 11 Mart güncel altın fiyatları

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Gram altında yükseliş için bu seviye kritik!

11.03.2021 - 11:34 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 415 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1734 dolar seviyesinde hareket ediyor. Stratejistler, altın fiyatları üzerinde etkili olan dinamikleri değerlendirirken olası beklentilerini açıkladı.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 416 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 418 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 414.82 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 418.85 lira seviyesine tırmandı. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın fiyatı, saat 16.05 itibarıyla yüzde 0.03 oranında yükselişle 415.85 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 810 liradan satılıyor.

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ABD'de beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan düşüş altının ons fiyatını desteklerken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1739 dolar seviyesini, en düşük ise 1723 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.54 oranında yükselişle 1734 dolardan işlem gördü.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı piyasaların odağında yer alırken; analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.740 doların aşılması halinde ise 1.770 doların direnç olarak izleneceğini belirtti.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN 424 LİRA SEVİYESİ KRİTİK
Rıdvan Baştürk - Fon Yöneticisi

Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı gram altın değerlendirmesinde, "395 üzerinde kalmasını haftalardır pozitif olarak görüyoruz... Fakat 424 gibi önemli bir direnci var... Yükseliş ivmesi için 424'ün geçilmesi gerekir... Düşüşlerde 406 ve 395 kademe yerleridir..." şeklinde belirtti.

 

1700 DOLAR SEVİYESİ ALTINA GERİLEME OLASI
Esra Uzun - İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı

Ons altın hafta başında son 9 ayın en düşük seviyelerini test ettikten sonra tahvil faizlerindeki sakinleşme ile 1700 dolar üzerine bir tepki gerçekleştirdi.

Bir süredir 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin ve küresel piyasalarda yükselen emtia fiyatlarının yüksek enflasyona sebep olacağına yönelik endişelerle tahvil faizlerinde yükseliş kaydediliyordu. Dün ABD’den gelen TÜFE verisinin beklentilere paralel gelmesi yüksek enflasyon beklentileriyle yükselen faizlerin ve Dolar Endeksi’nin sakinlemesinde etkili oldu.

Önümüzdeki günlerde ons altın için yarın Biden tarafından imzalanması beklenen 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin ne yönde fiyatlanacağı önemli olacak. Teşvik paketinin yaratacağı parasal genişleme ile dolarda değer kaybı mı izlenecek yoksa enflasyon endişeleri ile tahvil faizleri ve dolarda değer kazanımı mı gerçekleşecek izleyip göreceğiz. Teşvik paketinin piyasalarda hangi yönde fiyatlandığı ons altında yön belirleyici olacak. Öte yandan dünya genelinde devam eden aşılama çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmaya devam ediliyor.

Aşıların mutant virüslere karşı da etkili olduğu ve aşılama sonrası vaka sayılarında gerileme kaydedildiği izleniyor. Aşı tarafında aksi yönde bir haber akışı gelmedikçe ons altında aşağı yönlü eğilim destekleniyor. Ana resimde alçalan trend içerisinde ve ortalamaların altında hareket eden ons altında tekrar 1700 dolar seviyesi altına gerileme kaydedilmesi olası görülüyor. 1750 dolar seviyesi üzerinde kalıcı seyir gerçekleşmedikçe yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Gram altın hafta başında 7.78 TL seviyesine kadar yükselen DolarTL'nin etkisiyle ons altındaki düşük seyirlere rağmen yükselerek 422 lira seviyesini gördü. Bu sabah DolarTL'de aşağı yönlü eğilimin de etkisiyle 416 lira seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Gram altında olası yükselişlerde 50 günlük ortalamaya denk gelen 425 lira seviyesi direnç olarak takip ediliyor. 425 lira seviyesi aşılmadıkça yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. 425 lira seviyesinin aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Aşağıda 400 seviyesi destek olarak takip ediliyor. 400 lira seviyesi altına sarkmalarda aşağı yönlü eğilim güçlenebilir.

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