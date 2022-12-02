2 Aralık altın fiyatları, gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar?

Ons altın, Fed’den aldığı destekle yaklaşık 3,5 ayın zirvesini görürken; gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı.Gözler ABDtarım dışı istihdan verisinde olacak.

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Altının ons fiyatı, çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışlarında hız kesileceğine yönelik mesajları sonrası yükselişe geçti. Ons altın, haftanın son işlem gününde 1804 dolara kadar yükselerek, 10 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın fiyatı ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle rekor üzerine rekor kırıyor.

Fed’in, para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 13-14 Aralık tarihinde gerçekleşecek. 4 toplantıdır üst üste 75 baz puan artırım yapan bankadan, bu toplantıda 50 baz puan artışa gitmesi bekleniyor.

Ons altın bugünkü işlemlerde yaklaşık 3,5 ayın en yüksek seviyesine tırmanırken, en düşük 1795 doları gördü. Sarı maden, şu dakikalarda 0,15 oranında düşüşle 1800 dolarda hareket ediyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ÖNEMLİ

Piyasalar bugün haftanın en kritik verilerinen biri olan, ABD kasım ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Veri Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak. Ekonomistlerin beklentisi, verinin 200 bin gelmesi yönünde olurken, sürpriz gelecek bir verinin piyasaları hareketlendirebileceği öngörülüyor. Beklentilerinin üzerinde gelecek bir verinin dünyada doları güçlendirmesi, altın fiyatlarını baskılayacağı tahmin ediliyor. Zayıf gelecek bir verinin ise, altın fiyatlarını destekleyeceği tahmin ediliyor.

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GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Gram altın fiyatları, ons altında yaşanan yükselişten aldığı destekle tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi. Gram altın böylelikle, tarihi zirvesini 1082 liraya taşıdı.

Gram altın gün içerisinde en düşük 1075 lira seviyesine gerilerken, saat 10:30 itibarıyla yüzde 0,13 düşüşle 1078 lira seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1760 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 245 liradan işlem görüyor.

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