Otomotivde ‘acil’ birleşme çağrısı | Ekonomi Haberleri

Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, kanun koyucuların doğru yönlendirilmesi ve tüketicilerin otomotivde yeni teknolojilere daha rahat ulaşabilmesi için otomotiv derneklerine ‘yeni bir oluşum’ çağrısı yaptı. Doğu, “Derneklerimiz daha çok gündelik sorunlarla mücadele ediyor. Bütünsel stratejimiz yok. Otomotivdeki değişimi konuşmamız, acil bir şeyler yapmamız lazım” dedi.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu’dan otomotiv sektörü için dikkat çeken bir çıkış geldi. Dünyada 130 yıllık bir geçmişe sahip olan otomotiv sektörünün büyük bir teknoloji dönüşümünden geçtiğini ancak Türkiye’de otomotiv çatı örgütlerinin daha çok kısa vadeli, günlük problemlerle mücadele ettiğini savunan Doğu, bu durumun ne tüketicilere ne de sektöre herhangi bir fayda sağlamayacağı mesajını verdi ve sektöre “Gelin yeni bir oluşumu tartışalım” çağrısında bulundu.

‘KONFEDERASYON MU?’

Doğu, “Global stratejimiz yok. Teknoloji çok hızlı geliştiği için kanunlar geride kalıyor. Kanunları güncellemesi gereken kişileri doğru yönlendirilmesi, halkın yeni hizmetlere daha rekabetçi şekilde ulaşacağı bir ortam yaratılması gerekiyor. Sıkıntı şu ki derneklerimiz çok parçalı vaziyette ve daha çok gündelik sorunlarla mücadele ediyor. Bütünsel bir stratejimiz yok. Halbuki otomotivdeki değişimi konuşmamız lazım. Konfederasyon mu? Dernek mi? her halükârda acil olarak bir şey yapmamız lazım” dedi.

‘KAPSAYICILIKTAN UZAKLAR’

Doğu, özetle şu ifadeleri kullandı: “Otomotiv şirketleri artık mobilite şirketi oluyor. Tedarik zincirlerinden lojistik ağa, hukuk hizmetlerinden sigortaya, yazılımdan yapay zekâya, büyük veriden online ticarete, paylaşım ekonomisinden sürdürülebilirliğe kadar çok farklı alanlarda çok daha geniş bir yelpazede oyun kurmaya gereksinimimiz var. Dünün ve bugünün yerleşik sektörel yapıları, iş ve sivil toplum örgütlenmeleri bu dönüşümü göğüsleyebilecek kapsayıcılık ve kalibrasyondan ne yazık ki uzak.

Mevcut sektörel yapılardan, endüstrinin gelecekte karşılaşacağı zorlukları tespit etme, gerekli regülasyonlar için teknoloji ve bilimin gereklerine uyumlu çözüm önerileri sunma gibi ihtiyaçları karşılamalarını beklemek haksızlık olur. Bu nedenle otomotiv sektöründeki dönüşüme öncülük eden lider kurum ve kuruluşlar ve onları liderleri olarak çok daha kapsayıcı, açık görüşlü ve işbirlikçi yapıların kurulmasını talep etmek ve bu yönde sorumluluk almak durumundayız.”

İKİNCİ EL YENİLEME NİSANDA BAŞLIYOR

Renault’nun Türkiye’deki üretim tesislerinin 10 yıllık yeni stratejisi için karar verme aşamasında olduklarını da kaydeden Doğu, şubat başında kesin kararı açıklayacaklarını söyledi. Doğu, “Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz” diyerek açıkladığı fabrika çıkışlı ikinci el yenileme modeli Refactory’de ise nisan ayından itibaren deneme üretimlerine başlayacaklarını belirterek, “Yıllık kapasite 30 bin adet olacak. Öncelikle Türkiye’de ürettiğim Megane, Clio gibi modelleri kapsama alacağız. Daha sonra Renault’nun ithal modelleri için de geçerli olacak” bilgisini verdi.

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