altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 18 Ocak altın yorum

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Gram altında düşüş eğilimi sürüyor! 449 TL kritik

18.01.2021 - 10:23 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları şu dakikalarda 442 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1833 dolardan işlem görüyor. Özel Fon Yöneticisi Baştürk, “Gram altında teknik olarak düşen eğilim devam ediyor. Bu eğilim 449 TL kırılırsa bozulacaktır” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 437 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 441 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlarken; gün içerisinde en düşük 434.21 lira seviyesini, en yüksek ise 445.64 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.08 itibarıyla yüzde 1.05 oranında yükselişle 442.39 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 723 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 978 liradan satılıyor.

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Küresel piyasalarda artan risk algısı ve gerilemeyi sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ons altını desteklerken; altının ons  fiyatı gün içerisinde en yüksek 1840 dolar seviyesini, en düşük ise 1807 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.46 oranında yükselişle 1833 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR! 449 TL KRİTİK
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında son günlerde nispeten yatay hareketler söz konusu. Bunun sebebi ise, dolar kuru yukarı ivmelenmesine rağmen, ons altında baskının ön planda olması. 

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki güçlenme ons altını baskı altında tutuyor. Bu yapının devam edeceğini düşünüyorum. Ons altında kısa vadelerde yükselişler olabilir, ancak ana resimde 1863 dolar altında kaldığı sürece baskı sürebilir.

Dolar kurunda ise, gelişmekte olan ülke piyasalarına paralel yükselişler görmekteyiz. Euro/dolar paritesinin 1.23 üzerinden 1.2070’e kadar gerilemesi ve bu kapsamda dolar endeksinin güç kazanması, doları tüm para birimlerine karşı değerli kılıyor. Dolar endeksindeki bu güçlenme devam edebilir. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı gelecek. Beklenti bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ben yine de 50-100 baz puan (bps) bir artırım ihtimalini masada tutuyorum. Dolar kuru için 7.60-7.61 TL bandını önemli olarak izliyorum. Bu bölge altında TL için ekstra bir risk gözükmüyor. Eğer bu bant yukarı kırılırsa alım iştahı görebiliriz.

Gram altında 11 Kasım’dan bu yana aşağı yönde görüş belirtmiş ve 430 TL’nin kritik destek olacağını ifade etmiştim. Yaşanan düşüşlerde gram altının 430 TL’den kısmi destek bulduğunu görmekteyiz. Gram altında teknik olarak düşen eğilim devam ediyor. Bu eğilim 449 TL kırılırsa bozulacaktır. Bu nedenle mevcut durumda baskı ön planda olabilir. Düşüşlerde ise, 430 TL’nin orta-uzun vade için cazip seviye olacağını düşünüyorum.  


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