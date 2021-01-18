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Dolar fiyatlarında son durum

18.01.2021 - 10:13 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 18 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.49 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.06 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.45 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.46 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4427 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5447 TL seviyesini görürken; saat 14.11 itibarıyla 7.4984 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0818 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0624 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1777 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 90.79 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2076 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.76 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları toplantısının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.

 


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