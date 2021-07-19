çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 497 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.320 liradan satılıyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Yalçınkaya, “Gram altın yatırımcıları için 480 TL seviyesine doğru oluşabilecek geri çekilmeler iyi bir alım fırsatı verebilir” şeklinde değerlendirdi.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlayarak saat 12.49 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 497,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.320 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 değer kaybıyla 1.812,3 dolara gerileyen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.804 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurunda görülen yüzde 0,3'lük artışla telafi edildiğini ve altının gram fiyatının yatay seyrettiğini bildirdi.

Enflasyon endişeleri, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade eden analistler, yurt içi piyasaların bugün öğleden sonra Kurban Bayramı tatiline gireceğini anımsattı.

Analistler, uluslararası piyasalarda bu hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı, cuma öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

GRAM ALTINDA 480 TL İYİ BİR ALIM FIRSATI

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

ABD cephesinde yaşanan gelişmeler ve Delta varyantının yansımaları ons altını şekillendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu iki temaya ilişkin yaşanacak gelişmeler ons altında etkili olmaya devam edecek. Mevcut surumda dolar endeksi 92.70 seviyesinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.29 seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda özellikle Asya ve Avrupa’da artan vaka sayıları endişe yaratırken ABD dolarına ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerine talep artıyor. Dolardaki güçlenme ons altını baskılayan önemli bir etken olsa da ABD’de enflasyon endişeleri ve tahvil faizleri düşüşleri sınırlı kılıyor.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) 22 Temmuz’da faiz kararını açıklayacak. ECB’den faizlerde bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz ancak para politikasına ilişkin yeni sinyaller vermesi açısından önemli bir toplantı olacak. Hafta genelinde daha sakin bir veri takvimi olduğunu söylemek mümkün.

Teknik olarak ons altın 1836 – 1800 dolar arasındaki dar banda sıkışmış görünüyor. Teknik göstergeler şimdilik 1836 dolar üzerindeki hızlanmayı desteklemiyor. Dolayısıyla 1836 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar oluşmadıkça bu seviyeden gelebilecek kar satışları 1800 dolar seviyesindeki desteğe doğru sürebilir. Kısa vadede oluşabilecek geri çekilmelerin 1800 dolar seviyesinde sınırlı kalması beklenebilir. 1800 dolar seviyesi altındaki kapanışlarda satışların 1760 dolar seviyesine doğru hızlanması beklenebilir. Gram altın yatırımcıları için 480 TL seviyesine doğru oluşabilecek geri çekilmeler iyi bir alım fırsatı verebilir.

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