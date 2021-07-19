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Dolar fiyatlarında son durum

19.07.2021 - 10:30 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 19 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,56 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,10 TL seviyesinde hareket ediyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 8,4885 ile son bir ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,6 azalışla cuma gününü 8,5246'dan tamamladı.

Dolar/TL, Kurban Bayramı öncesinde yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 8,5630'dan işlem görüyor.

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Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yatay bir seyirle 10,1090'dan, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen üzerinde 11,7810'dan satılıyor. Dolar endeksi ise 92,4-92,8 bandında dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1800'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde, tüketici güven endeksi ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve ekonomik aktiviteye yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olacak verilerin gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.


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