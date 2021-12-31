gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın yorum

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Gram altın fiyatlarında yön neresi? 31 Aralık altın fiyatları

31.12.2021 - 10:56
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 767 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1817 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 759 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 778 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, 2021 yılının son gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 783,45 lira seviyesini, en düşük ise 760,84 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:46 itibarıyla yüzde 0.21 oranında düşüşle 767,01 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1254 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 157 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1820 dolar seviyesini; en düşük ise 1814 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.02 oranında yükselişle 1817 dolardan işlem gördü.


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