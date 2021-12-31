gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 767 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1817 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 759 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 778 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, 2021 yılının son gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 783,45 lira seviyesini, en düşük ise 760,84 lira seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:46 itibarıyla yüzde 0.21 oranında düşüşle 767,01 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1254 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 157 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1820 dolar seviyesini; en düşük ise 1814 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.02 oranında yükselişle 1817 dolardan işlem gördü.

Etiketler