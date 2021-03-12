12 Mart gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 416 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1711 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 416 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 414 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 413.14 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 416.65 lira seviyesine tırmandı. Gram altın fiyatı, saat 09.47 itibarıyla yüzde 0.46 oranında yükselişle 416.13 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 682 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 819 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1728 dolar seviyesini, en düşük ise 1709 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.70 oranında düşüşle 1711 dolardan işlem gördü.

Etiketler