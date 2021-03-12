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Gram altın fiyatları ne kadar?

12.03.2021 - 09:53
12 Mart gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 416 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1711 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 416 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 414 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 413.14 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 416.65 lira seviyesine tırmandı. Gram altın fiyatı, saat 09.47 itibarıyla yüzde 0.46 oranında yükselişle 416.13 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 682 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 819 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1728 dolar seviyesini, en düşük ise 1709 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.70 oranında düşüşle 1711 dolardan işlem gördü.


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