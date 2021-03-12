Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 12 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.52 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.00 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.52 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.50 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4594 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5597 TL seviyesini görürken; kur saat 09.34 itibarıyla 7.5292 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.0433 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9.0072 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.5281 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.27 oranında düşüşle 91.68 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1951 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.97 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.31 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), dünkü toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı Christine Lagarde, tahvil faizlerindeki son artışın daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ettiğini belirterek, "PEPP'te alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" ifadesini kullandı. Avro Bölgesi'nin 2021'de yüzde 4, 2022'de 4,1 ve 2023 yılında yüzde 2,1 büyüme kaydetmesinin beklendiğini ifade eden Lagarde, PEPP'te net varlık alımların en azından Mart 2022'ye kadar ya da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin sona erdiği kararı verilene kadar devam edeceğini bildirdi. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,5 artışla 1,20'yi test etmesi sonrası 1,1960 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün gerilediği yüzde 1,48'den tekrar yükselişe geçerek yüzde 1,57'ye çıktığını anımsatarak, tahvil piyasasındaki oynaklığın gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğuna dikkati çekti.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reformlarının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,2 artacağını öngörüyor.

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