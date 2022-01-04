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Gram altın fiyatları ne kadar oldu?

04.01.2022 - 10:13
4 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 768 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1804 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 767 lira seviyesinde hareket ederken; yılın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 783,54 lira seviyesini, en düşük ise 750,98 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:06 itibarıyla yüzde 1,18 oranında yükselişle 768,02 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1254 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 160 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1807 dolar seviyesini; en düşük ise 1800 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.15 oranında yükselişle 1804 dolardan işlem gördü.

 


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