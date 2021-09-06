gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül altın fiyatları

Bugün veri takviminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 dolar seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 487,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.257 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.826 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 489,2 liradan tamamladı.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu