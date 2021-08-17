gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos altın fiyatları

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Gram altın fiyatları kaç lira?

17.08.2021 - 09:59 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 488 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1791 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 487 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 489,19 lira seviyesini, en düşük ise 485,05 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 09.54 itibarıyla yüzde 0.43 oranında yükselişle 488,01 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 275 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1793 dolar seviyesini; en düşük ise 1784 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.27 oranında yükselişle 1791 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları sonrası ekonomik toparlanmanın sekteye uğrayabileceği endişesiyle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik açıdan 1.790 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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