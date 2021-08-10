gram altın fiyatları ne kadar? ons altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos altın fiyatları

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Gram altın fiyatları kaç lira?

10.08.2021 - 11:07 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 482 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1734 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 TL seviyesinde hareket ederken; yeni haftanın ikinci işlem gününe 482 TL seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 483,81 lira seviyesini, en düşük ise 477,39 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0.40 oranında yükselişle 482,07 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 791 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 257 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1738 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1728 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında yükselişle 1734 dolardan işlem gördü.

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