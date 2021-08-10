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Dolar fiyatlarında son durum

10.08.2021 - 10:47 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 10 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.14 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.66 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 8.65 TL seviyesinde başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.5837 TL seviyesini, en yüksek ise 8.6717 TL seviyesini görürken; kur saat 10.40 itibarıyla 8.6480 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.1890 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1489 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.9861 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.15 oranında yükselişle 92.94 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1728 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.79 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.07 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de istihdam tarafında gelen pozitif verilerin dolara olan talebi artırdığını belirterek, bu kapsamda yarın açıklanacak enflasyon verilerinin dolar endeksindeki güçlü seyrin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacağını söyledi.

Bugünün veri gündeminin zayıf olduğunu, Almanya'da Zew endekslerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinin 93 kritik eşiğinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 93,4'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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