gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 24 Haziran altın yorum

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Gram altın fiyatları kaç lira?

24.06.2021 - 10:19 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 494 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1777 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 497 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 494 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşe başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 492,95 lira seviyesini, en düşük ise 495,79 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle hafif değer kazanırken, saat 10.03 itibarıyla yüzde 0.05 oranında yükselişle 494,43 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 342 liradan satılıyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1780 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1772 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.14 oranında düşüşle 1777 dolardan işlem gördü.

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Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin ons altında yön arayışının sürmesine neden olduğunu ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme ile kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, bugün başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasaların odak noktasında bulunacağını kaydetti. Analistler ayrıca, teknik açıdan ons altında 1.770-1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.


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