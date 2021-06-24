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Kapasite kullanım oranı yükseldi

24.06.2021 - 10:15 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı yükseldi | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 76,6 oldu. Önceki veri 75,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi. Böylece KKO, son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,1 puan artışla yüzde 76,3'e ulaştı.


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