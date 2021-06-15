gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 15 Haziran altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 511 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1863 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 504 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 508 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 514,08 lira seviyesini, en düşük ise 506,11 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanırken, saat 11.14 itibarıyla yüzde 0.75 oranında yükselişle 511.88 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 382 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1869 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1858 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.14 oranında düşüşle 1863 dolardan işlem gördü.

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